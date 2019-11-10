شكرا لقرائتكم خبر عن من لون عينك لحجم أنفك.. كيف تتحكم الجينات فى شكلك الخارجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الجينات الوراثية دوراً هاماً فى حياة كل إنسان، وليس فقط فى الشكل الخارجى ولكن فى كل تفصيلة داخله، ربما تبدأ من الأشياء الظاهرية مثل: لون العين والبشرة والشعر إلى أدق التفاصيل التى قد تتوارثها من جيل لجيل، ووفقاً لموقع bigpictureeducation فقد بدأ الباحثون في تحديد العوامل الوراثية المسؤولة عن مظهرنا وشكلنا الخارجى نتعرف عليها فى هذا التقرير.



الجينات وتحكمها فى الشكل الخارجى

كيف تتحكم الجينات فى شكلك الخارجى؟لون العين

لون العين سمة متعددة الجينات، وهذا يعني أنه يتم تحديدها بواسطة جينات متعددة، من بين الجينات التي تؤثر على لون العين، تبرز OCA2 و HERC2، وكلاهما يقع على 15 كروموسوم بشري.

ينتج جين OCA2 ناقلة غشاء الخلية من التيروزين، وهي مقدمة من الميلانين، تؤدي الطفرات في جين OCA2 إلى الإصابة بالمهق في العين، وهي حالة مرتبطة بمشاكل في الرؤية مثل انخفاض الحدة وزيادة الحساسية للضوء.

تعددية الأشكال الشائعة في جين HERC2 مسؤولة عن النمط الظاهري للعين الزرقاء.

تنتج لون العيون الزرقاء عن التغيرات في جين HERC2 الذي حدث منذ 6000 إلى 10،000 سنة خلال العصر الحجري، ومع ذلك، ليس من السهل معرفة لون عين الشخص من الحمض النووي الخاص به.

في عام 2009 ، وجد علماء الوراثة أنهم اضطروا إلى النظر إلى ستة مناطق جينية مختلفة، ولا يزال بإمكانهم التنبؤ بدقة 90% ما إذا كان الشخص لديه عيون زرقاء أو بنية.

شكل الوجه

حددت الدراسات التي أجريت على الفئران الآلاف من امتدادات الحمض النووي القصيرة التي تحتوي على تعليمات لبناء الوجه، ولدت الفئران مع التعديلات الوراثية في هذه المناطق مع اختلافات طفيفة في شكل الجمجمة أو الوجه، مما يشير إلى أن المناطق الوراثية نفسها في البشر قد تلعب دورا في تشوهات خلقية تؤثر على الوجه من الوراثة.

لون الشعر

الأشخاص الذين لديهم جين مستقبلات الميلانوكورتين 1 (MC1R) يتمتعون بشعر أحمر "سلتيك" الكلاسيكي ومظهر جلد شاحب.

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الجينات

سمك الشعر

هناك جيناً يعرف باسم (EDAR) مرتبطًا بسمك الشعر في السكان الآسيويين، ظهر متغير الشعر الكثيف بعد انقسام الأجداد الآسيوية والأوروبية ويبدو أنه انتشر بسرعة عبر آسيا.

لون البشرة

تؤثر 8 جينات على الأقل على إنتاج الميلانين، وبالتالي لون البشرة.

وجدت دراسة شملت 118 من هذه الجينات أن ثمانية منها مرتبطة باختلافات في لون الجلد، وكلها مرتبطة بتوليف الميلانين.

تشير الدلائل الوراثية إلى أن لون البشرة الداكن هو الأقدم (كما هو متوقع في ضوء الأصول المحتملة للبشر في إفريقيا) وأن لون البشرة الأفتح قد ظهر بشكل مستقل في السكان الآسيويين والأوروبيين، كتكيف مع الحياة نتيجة عدم وجود أشعة الشمس.

الوزن

هناك عدة جينات تؤثر على وزن الإنسان، واحد على وجه الخصوص هو جين FTO ، والشخص الذى يحمل نسختين من FTO'' في المتوسط يكون وزنه ​​أثقل 3 كجم من شخص مشابه بدون نسخ من هذا الجين.



الجينات

شكل وحجم الأنف

وفقاً لموقع "science daily" حدد العلماء الجينات التي تتحكم شكل أنف الإنسان، حيثتؤثر الجينات الأربعة بشكل أساسي على عرض و "دقة" الأنف التي تختلف اختلافًا كبيرًا بين المجموعات المختلفة.

الدراسة التي نشرت في Nature Communications ، حللت أكثر من 6000 شخص من أصول مختلفة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية لدراسة الاختلافات في ملامح الوجه الطبيعية وتحديد الجينات التي تتحكم في شكل الأنف والذقن.

حدد الباحثون خمسة جينات تلعب دورًا في التحكم في شكل ملامح الوجه المحددة، حيث تؤثر DCHS2 و RUNX2 و GLI3 و PAX1 على عرض وجاذبية الأنف وجين آخر - EDAR - يؤثر على بروز الذقن.