إصابات الحبل الشوكي ترفع معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت العديد من الدراسات أن إصابات النخاع الشوكي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، ولكن حتى الآن يحاول الخبراء الإجابة على السؤال حول لماذا يحدث ذلك، حيث وجد الباحثون أن التعب والنوم قد يحتاجان إلى مزيد من الاهتمام لمنع حدوث مشاكل مثل السكتة الدماغية بعد إصابة الحبل الشوكي.
وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب " Neurology"، فإن لدى الأشخاص المصابين بإصابات النخاع الشوكي معدلات مخيفة من الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث وجد أن خطر التعب أعلى 9 أضعاف لدى الأفراد المصابين بإصابة في النخاع الشوكي.
وكشف الباحثون أن الأشخاص المصابين بإصابة في النخاع الشوكي يعانون من التعب أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون، كما وجدوا أيضًا أن حالات انقطاع التنفس أثناء النوم كانت أكبر 4 مرات تقريبًا للأفراد المصابين بإصابات في النخاع الشوكي مقارنة بغيرهم .
ثم أجرى الباحثون بعد ذلك دراسات فيزيولوجية للنوم لاختبار ما إذا كان هناك أي اختلافات يمكن قياسها علمياً للنوم بعد إصابة الحبل الشوكي، ووجدوا أن الأشخاص المصابون بإصابة في النخاع الشوكي يعانون من اضطراب شديد في التنفس أثناء النوم مما يقل ضخ الأكسجين إلى أعضاء حيوية مثل الدماغ.
ووجد الباحثون أيضا أن مشاكل التنفس المرتبطة بالنوم لدى الأشخاص المصابين بإصابة في النخاع الشوكي ترتبط بانخفاض صحة الأوعية الدموية في الدماغ.
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