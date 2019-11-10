طريقة خسارة الوزن الزائد في 4 ايام بالرجيم المكسيكي

من الممكن خسارة الوزن بطرق مختلفة وافضلها اتباع نظام غذائي صحي ومتوزان مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي 3 مرات في الاسبوع الواحد على الاقل. كذلك من المهم اختيار الاطعمة التي لا تحتوي على الدهون الضارة وعدم المبالغة في اكل السكر. وفي موازاة ذلك من المفيد الاعتماد على بعض الحميات السريعة التي تطبق في ايام قليلة وتساعد على نحت الجسم وحرق الدهون واستعادة الرشاقة. ومنها مثلاً الحمية المكسيكية التي تعزز احتمال خسارة الوزن بما لا يقل عن كيلوغرامين في 4 ايام.

قواعد الرجيم المكسيكي لخسارة الوزن

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يمكن خسارة الوزن من خلال اعتماد هذه الحمية في 4 ايام فقط. ولهذا يجب اتباع برنامجه بشكل حرفي وبانتباه تام. وهكذا من المحتمل ان يتم فقدان كيلوغرامين على كحد ادنى.

اليوم الاول



الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر، حبة برتقال، بيضتان مسلوقتان.

الغداء. 8 حبات خوخ.

العشاء. حبة برتقال وبيضة مسلوقة واحدة.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر مع قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. حبة برتقال متوسطة الحجم مع بيضة مسلوقة.

العشاء. كوب من اللبن الرائب او من اللبن الزبادي الطبيعي مع التوت او الفراولة وحبة اجاص متوسطة الحجم.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء. حبة خيار، حبة طماطم مع قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

العشاء. كوب من الحليب قليل الدسم.

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اليوم الرابع



الفطور. ملعقتا طعام من خليط حبوب الفطور مع عصير فواكه طبيعي.

الغداء. حبة خيار، حبة طماطم مع طبقة سلطة خال من الفلفل.

العشاء. حبتا برتقال.

لكن يجب الانتباه الى عدم اتباع هذا الرجيم لأكثر من 4 ايام منعاً لحدوث نقص في بعض المغذيات ولعدم الاصابة بفقر الدم او بالارهاق. ومن الضروري ان يتزامن هذا مع ممارسة الرياضة باعتدال مرتين خلال هذه المدة على الاقل. اما بعد انتهائها فيجب استعادة نظام غذائي صحي مع التخلي عن كل العادات السيئة والضارة.

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وصفة مكسيكية للرجيم



من اجل خسارة الوزن بالاعتماد على الرجيم المكسيكي، يمكن اضافة بعض الوصفات اللذيذة ايضاً. ومنها وصفة فاهيتا اللحم المشوي.

المقادير

ربع كوب من عصير الليمون الطازج

ملعقة وسط من الفلفل الحار

3 ارباع ملعقة وسط من الاوريغانو

3 ارباع ملعقة وسط من بذور الكزبرة المطحونة

ربع ملعقة وسط من الفلفل الاسود

350 غ من لحم العجل الخالي من الدهون

بصلتان كبيرتا الحجم مقطعتان الى دوائر سميكة

حبتا فليفلة حمراء مقطعتان الى نصفين او الى 3 قطع

4 قطع تورتيلا مصنوعة من القمح

4 اكواب خس مقطع

ربع كوب من كريما سور الخالية من الدسم

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الخطوات

من اجل تطبيق هذه الوصفة يجب الحرص على القيام بالخطوات بشكل تدريجي مع مراعاة اختيار المكونات الصحية وعدم اضافة الزيوت.

1 يمزج عصير الليمون مع الفلفل الحار والكزبرة والفلفل الحلو.

2 يوضع اللحم في وعاء عميق وتضاف اليه ملعقتا طعام من المزيج ويترك لبعض الوقت.

3 بعد ذلك يتم وضعه في الفرن مع الفليفلة والطماطم والبصل والأوريغانو.

4 عندما ينضج اللحم يتم اخراجه من الفرن وتناوله مع الكريما والخس والتورتيلا.

ومن الممكن اضافة هذه الوصفة الى برنامج الحمية من اجل خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة ومن دون الحاجة الى اعتماد رجيم قاس وطويل الامد.

