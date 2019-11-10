أعداء الكلى.. البدانة والتدخين الأبرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكلى تعد بمثابة مصفاة لتنقية وتصفية الجسم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض، غير أن لها أعداء يعملون على منعها من أداء وظيفتها على أكمل وجه.
وقالت الجمعية الألمانية لطب الكلى إن أعداء الكلى هم: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم والبدانة والتدخين وقلة الحركة؛ إذ تُلحق هذه العوامل ضررا بالأوعية الدموية داخل الكلى، ما يمهد الطريق للإصابة بالفشل الكلوي.
وذكرت أن أعراض الفشل الكلوي تتمثل في اضطرابات التبول، أي التبول أكثر أو أقل تكرارا، وصعوبة التبول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، ووجود رغوة أو دم في البول، وتورم الساقين، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق، وعدم انتظام ضربات القلب، وآلام في الظهر والجانب.
لتجنب العواقب الوخيمة للفشل الكلوي، نصحت الجمعية الألمانية بالعمل على ضبط ضغط الدم ومستوى السكر بالدم وإنقاص الوزن، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
كما نصحت بشرب السوائل بكمية كافية تتراوح بين لتر ونصف اللتر ولترين على مدار اليوم، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات، إضافة إلى الإقلاع عن التدخين.
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