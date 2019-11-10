أطعمة ممنوعة على الرُضع.. التفاح والجزر أغربها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت مجلة طبية ألمانية الآباء والأمهات من تقديم الأطعمة النيئة والأطعمة المدخنة للأطفال الرضع عندما يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة بدءا من عمر 6 أشهر تقريبا.
وعللت "بيبي & فاميليه"، المجلة المعنية بشؤون الأسرة والطفل، ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا والليستريا، التي قد تصيب الطفل بالتسمم الغذائي.
وأوضحت المجلة الألمانية أن أعراض التسمم الغذائي الذي يصيب الرضع تظهر في صورة قيء وإسهال ومتاعب المعدة والأمعاء.
وأضافت: "كما لا يجوز تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال عامه الأول؛ نظرا لأن بعض أجزائها الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية وتصيبه بالاختناق".
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