سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019

سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد، تراجعا طفيفا في تعاملات السوق السوداء بالسودان منخفضا إلى نحو 78.5 جنيه، في حين استقر السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، حيث يخضع الدولار لسعر ثابت يحدده البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء، و45.2 جنيه للبيع.

ويشهد الجنيه السوداني حالة من عدم الاستقرار في سعر الصرف مقابل الدولار والعملات العربية المرتبطة به بتعاملات الأسواق الموازية غير الرسمية، إثر تصريحات حكومية حذرت من "انهيار اقتصادي وشيك" وحرب تشنها "الثورة المضادة" لفرض حالة من شح العملات الصعبة بالسوق المحلي.

وكان الدولار قد وصل إلى حدود 81 جنيه في تعاملات أمس السبت، قبل أن يستعيد بعض الاستقرار متجها نحو 78 جنيها.

وقال متعاملون في السوق السوداء، لوسائل إعلام سودانية، إن الدولار استقر عند حدود 78.5 جنيه تقل أو تزيد قليلا بحسب سعر البيع والشراء.

وكان إبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني، قال، الجمعة الماضي، إن بلاده بحاجة لـ5 مليارات دولار لدعم ميزانية 2020 "تفاديا لانهيار اقتصادي".

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وفي تصريحات سابقة الخميس، اتهم البدوي ما قال إنها "الثورة المضادة" بشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية من الأسواق السوداء للعملات للمساهمة في تصاعد أسعارها مقابل الجنيه السوداني.

وعادة ما تغذي التصريحات المقلقة بشأن استقرار سعر الصرف مخاوف المتعاملين وتدفعهم إلى التخلص من العملة المحلية واكتناز الدولار، وتلك المخاوف هي الوقود الذي يعتمد عليه تجار الأسواق السوداء والموازية لرفع الأسعار.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، فقد استقرت على مستويات أمس السبت في البنوك السودانية؛ حيث سجل سعر اليورو في بنك أم درمان 50.01 جنيه سوداني للبيع و49.76 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك أم درمان 58.67 جنيه للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولا فشهدت استقرارا في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وسجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء، واستقر الدينار الكويتي عند 148.03 جنيه للبيع و147.29 جنيه للشراء.

لكن أسعار العملات العربية سجلت مستوى مختلفا أعلى بكثير في السوق السوداء، حيث وصل الريال السعودي إلى حدود 20.9 جنيه سوداني، وسجل الدرهم الإماراتي 21.5 جنيه، وتم تداول الدينار الكويتي بسعر 245 جنيها.