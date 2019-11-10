ابنة ترامب ترقص على أنغام فلكورية المغربية برفقة مسؤولين أميركيين ومغاربة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، وهي تؤدي حركات راقصة على أنغام فلكورية في المغرب رفقة مسؤولين أمريكيين ومغاربة، وحلت إيفانكا بالمغرب، الأربعاء الماضي، في زيارة من أجل الترويج لبرنامج يهدف لمساعدة النساء في الدول النامية. قد يهمك ايضاً: إيفانكا ترامب ترتكبُ خطأً غريبًا وتتعرّض للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيفانكا ترامب تدعو الدول النامية لتمكين المرأة للفوز بمساعدات الولايات المتحدة

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