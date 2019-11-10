تعرف على طرق الحافظ على مستوى الكولسترول في الجسم

يشكل ارتفاع مستوى الكولسترول الضار في الجسم خطراً على الشرايين، لأن تراكمه على جدرانها يسبب الانسداد والجلطة. لكن انخفاض مستوى الكولسترول ليس جيداً للصحة أيضاً، فقد يكون مؤشراً على السرطان أو مشاكل الصحة العقلية مثل القلق، كما يشكل خطراً على صحة النساء لأن انخفاض الكولسترول من عوامل إصابة المرأة بالجلطة.

والكولسترول نوع من الدهون يوجد في الأطعمة الحيوانية، ويقوم الكبد بإنتاجه أيضاً. وعلى الرغم من أن الكولسترول الجيد يطرد النوع الضار من الدم، إلا أن ارتفاع مستوى الكولسترول الجيد بشكل مبالغ فيه يشكل خطراً على القلب والشرايين أيضاً. إليك كيف تحافظ على مستوى صحي من الكولسترول:

- النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً ينشط الدورة الدموية، ويساعد على عدم تراكم الكولسترول الضار على جدران الشرايين مسبباً انسدادات.

- ضبط الوزن من الطرق الفعّالة للتخلص من الدهون الزائدة ومنها الكولسترول.

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- الابتعاد عن التوتر يحمي من العادات الغذائية غير الصحية، وبالتالي يساعد خفض التوتر على ضبط الكولسترول.

- الحد من أكل الدهون، وزيادة أكل الأطعمة النباتية والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا، وتفادي أكل اللحوم المصنّعة، واختيار الألبان قليلة الدسم.

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- تناول الكثير من الألياف، عن طريق زيادة الخضروات والفواكه والبقول. تقوم الألياف بإخراج جزء من الكولسترول مع البراز.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على كولسترول جيد، مثل الأسماك الدهنية، والمكسرات، والأفوكادو، والزيتون.

- إضافة الثوم للطعام باستمرار، لأنه يمنع أكسدة الكولسترول الضار والتي تسبب التصاقه بجدران الشرايين.

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