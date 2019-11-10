نجوم الإمارات للكرة الشاطئية يتحدثون عن التتويج ببرونزية كأس القارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب نجوم المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية عن سعادتهم بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس القارات، التي أقيمت في "كايت بيتش" بدبي.

وليد بشر، نجم المنتخب الإماراتي، قال في تصريحات لـ"لعين الرياضية": "كنا نطمح لتحقيق المركز الأول والفوز باللقب، لكن نحمد الله على الميدالية البرونزية".

وأضاف: "ركلات الحظ الترجيحية هي التي جعلتنا لا ننافس على المركز الأول، والآن تركيزنا على بطولة كأس العالم".

ومن جانبه، قال كمال علي سليمان: "الجمهور كان حافزاً كبيراً لنا، اللاعبون قاتلوا حتى النهاية بسبب الروح التي بثتها فيهم الجماهير".

ونجح المنتخب الإماراتي في التغلب على نظيره الروسي في مباراة تحديد المركز الثالث رغم صعوبة مواجهة الدب الأوروبي.



وقال محمد المازمي، مدرب المنتخب الإماراتي للكرة الشاطئية: "البطولة قوية تضم منتخبات قوية، كل المباريات كانت صعبة وأوقات إضافية، لكننا حققنا الميدالية البرونزية رغم أن طموحنا كان الميدالية الذهبية، لكن قدر الله وما شاء فعل، والبطولة بمثابة إعداد لكأس العالم".

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ولم تخسر الإمارات أي مباراة في بطولة القارات في الوقت الأصلي، لكنها خسرت مرتين بركلات الترجيح أمام إسبانيا في الافتتاح وأمام إيران في نصف النهائي.





وعن كون البطولة إعداد لكأس العالم، قال وليد بشر: "كنا بحاجة لخوض مباريات قوية مثل هذه من أجل الاستعداد الأمثل لكأس العالم".

وأضاف بشر: "قدمنا ما لدينا وتعرف الجمهور على أدائنا في هذه الدورة، ونطمح في الوصول إلى نهائي كأس العالم".

واتفق كمال سليمان مع بشر، مضيفاً: "سنحزم حقائبنا بعد 48 ساعة من أجل الاستعداد لكأس العالم، وهناك نأخذ البطولة خطوة بخطوة، والتأهل للدور الثاني هدفنا".

بدوره، يقول محمد المازمي: "سنسافر من أجل عمل المعسكر قبل كأس العالم لمدة 8 أيام تقريباً، ونتمنى أن يوفقنا الله في البطولة ونصل لمراحل متقدمة".