احذر المبالغة في ممارسة التمارين قد يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير

في حين أن الجفاف وتعفن الدم والنوبة القلبية، بالإضافة إلى حصوات الكلى وغيره، يعدوا من أبرز العوامل المؤدية للفشل الكلوي، إلا أن الخبراء كشفوا أن المبالغة في ممارسة التمارين قد تؤدي أيضًا للإصابة بالفشل الكلوي، ويُفسّر خبراء مجلة "ذا هيلث سايت" أن خطر المبالغة في ممارسة التمارين يكمُن في إصابة العضلات وإطلاق ما تحتويه من مواد في مجرى الدم، وهي حالة تُعرف باسم "انحلال الربيدات" تؤدي إلى الفشل الكلوي، حيث تعجز الكلى عن تطهير الجسم من السموم، هناك سببان رئيسيان للإصابة بتلك الحالة، وهما إصابة تتمثّل في صدمة مباشرة، وإصابة غير مباشرة.

هذا وتشير الصدمة مباشرة إلى إصابة العضلات مباشرة نتيجة حادث أو سقطة أو صدمات كهربائية أو لدغة أفعى أو حتى عدم تحريك العضلات لفترة طويلة.

بينما تنجم إصابة العضلات غير المباشرة من خلال استهلاك الكحول أو المخدرات، كما قد تحدث نتيجة بعض الحالات مثل السكتة الدماغية والالتهابات الفيروسية أو الجرثومية، بالإضافة إلى الأدوية المضادة للذهان.

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تختلف أعراض حالة انحلال الربيدات بناءً على السبب، وقد تظهر في جزء معين في الجسم أو في مختلف أنحائه.

وتشمل الأعراض الشائعة، ألمًا في الكتف وعضلات الفخذ وأسفل الظهر، بالإضافة إلى الشعور بضعف في اليدين والساقين وملاحظة لون داكن للبول بني أو محمر، كما تشمل الأعراض الأخرى، الغثيان وآلام البطن وسرعة معدل ضربات القلب.

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يُعد انحلال الربيدات أحد الحالات التي تتقدّم تدريجيًا، لذا عليكم الحذر من ممارسة التمارين بكثافة مبالغ فيها واحرصوا على متابعة مدربك لاستكشاف مستوى آمن من التمارين، وعليكم الانتباه لما يصدره جسمكم من إشارات، ولا تدفعوا نفسكم أكثر واستكمالوا التمارين بعد الفترة الزمنية المحددة.

وتشمل علاجات انحلال الربيدات الاعتماد على المحاليل لضمان انتاج ما يكفي من البول وحمايتكم من الفشل الكلوي، بالإضافة إلى موازنة مستويات الاكتروليت في الجسم لحماية الأعضاء الأخرى مثل القلب، وإذا تطورت الحالة، قد تستدعي تدخلًا جراحيًا.

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