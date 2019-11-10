شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب الخفية وراء ألم العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم العضلات والعظام من المشكلات الصحية المنتشرة كثيرا عند الرجال والنساء نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة أو مصاحبة لبعض الأمراض، قد يظهر الألم في منطقة واحدة فقط من الجسم، مثل الظهر، او في جميع أنحاء الجسم كعرض للإصابة بمرض الفيبروميالجيا.

ووفقا لموقع " healthline" يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد بما فيه الكفاية لايقاف روتين الحياة اليومية، ويسمى الألم الذي يستمر لأكثر من 3 إلى 6 أشهر بالألم المزمن.

الأسباب وراء الشعور بألم العضلات والعظام متعددة وهى :الاضطرابات العضلية الهيكلية

تؤثر هذه الاضطرابات بشكل مباشر على العظام والعضلات والمفاصل والأربطة، السبب الأكثر شيوعًا للألم العضلي الهيكلي هو إصابة العظام أو المفاصل أو العضلات أو الأوتار أو الأربطة، السقوط والإصابات الرياضية يمكن أن تؤدى للشعور بهذا الألم.

يوجد أكثر من 150 من الاضطرابات العضلية الهيكلية المختلفة. من أكثرها شيوعًا:

التهاب المفاصل ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل الصدفي ، الذئبة ، التهاب المفاصل ، النقرس ، والتهاب الفقار اللاصق، هشاشة العظام، إصابات مثل الكسور والخلع، فقدان العضلات (الساركينية)، مشاكل في بنية العظام أو المفاصل .

الاضطرابات غير العضلية الهيكلية

هذه بعض الاضطرابات غير العضلية الهيكلية التي تسبب الألم في العظام والعضلات والمفاصل والأربطة:

الإفراط في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة،الجلوس فى وضع سيء، الراحة في الفراش لفترات طويلة ، مثل أثناء المرض أو بعد الجراحة، التهابات العظام ، العضلات ، أو الأنسجة الرخوة الأخرى، أورام تمارس ضغطًا على الأوتار والعظام ، بما في ذلك أورام الخلايا العملاقة العظمية الحلقية.

قد يشعر بالألم أحيانًا وكأنه منشأ في الجهاز العضلي الهيكلي عندما يكون ناتجًا عن جهاز عضو آخر تمامًا على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب الأزمة القلبية في ألم يشع أسفل الذراع وهذا ما يسمى الألم المشار إليه ، ويمكن أن ينبع من القلب، الرئتين، الكلى، المرارة، الطحال، البنكرياس.

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آلام أسفل الظهر هي النوع الأكثر شيوعا من آلام العضلات

ألم عضلي ناتج عن إصابة أو التهاب أو تشنج أو تشنج أو فقدان تدفق الدم إلى العضلات .

ألم في العظام من إصابة مثل الكسر ، العدوى ، الورم ، أو اضطراب الهرمونات.

آلام الأوتار والأربطة ، مثل التواء أو سلالة أو التهاب من التهاب الأوتار أو التهاب غمد الوتر.

آلام المفاصل من التهاب المفاصل.

فيبروميالجيا ، والذي يسبب الألم في الأوتار والعضلات والمفاصل في جميع أنحاء الجسم.

ألم ضغط العصب الناجم عن الحالات التي تضغط على الأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي ومتلازمة النفق التكعيبي ومتلازمة النفق الجرسي.