فحوصات ذاتية على المرأة القيام بها.. فما هي؟

الأحد 10 نوفمبر 2019

يخبر الجسم صاحبه بكل التغيرات التي يمر بها، لكن تتطلب ترجمة هذه الإشارات مراقبة ذاتية، لأن بعض الظروف الصحية تكون مقدمات لمشاكل يمكن تجنبها إذا تم كشفها مبكراً. إذا كنت ممن تقمن بكشف دوري سيستغرق فحص الطبيب دقائق كل سنة، لذلك عليك القيام بفحوصات ذاتية بنفسك باستمرار. إليك أهم الفحوصات:



الاظافر:

وجود نقاط سوداء أو شامات على الأظافر علامة على سرطان الجلد، أو بصيغة أخرى هي علامات على تلف الخلايا. يساعد الكشف المبكر عن هذا النوع من الأورام على الشفاء منه بنسبة 98 بالمائة. يمكن أن يستغرق سرطان الجلد عقوداً حتى يتطور، لذلك من الأهمية مراجعة الطبيب فور ملاحظة أية تغيرات.

نمو البثور والشعر الكثيف:

يترتب على خلل الهرمونات مجموعة من الظروف الصحية، مثل متلازمة تكيّس المبايض، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ومقاومة الأنسولين، وزيادة دهون البشرة، ونمو شعر سميك على الوجه والصدر والبطن والظهر والإبهام وأصابع القدم. واحدة من كل 10 نساء في سن الإنجاب لديها متلازمة تكيّس المبايض أي أنها مشكلة شائعة، كما قد يرتبط خلل الهرمونات بمشاكل في التمثيل الغذائي ومرض السكري. في حال وجود هذه الأعراض عليك راجعة الطبيب لإجراء فحوصات الدم اللازمة. قد يكون لنمط الحياة أو لحبوب منع الحمل تأثير على مثل هذه الأعراض.

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التحقق من الإبطين:

إذا كان لديك مرض السكري يسبب الأنسولين الزائد في مجرى الدم تكاثر خلايا الجلد فيحدث تراكم للأنسجة والميلانين الذي يُعرَف أيضاً بأنه صبغة الجلد، فيبدو الجلد تحت الإبطين سميكاً وقاتماً. عند ملاحظة ذلك عليك إجراء اختبار دم بسيط، وهو اختبار يوصي به الأطباء بعد سن الـ 45.

التحقق من الجفون:

إذا كنت تلاحظين كتلاً ناعمة صغيرة بيضاء أو شمعية على الجفون قد تكون كتلاً بسيطة من الكولسترول تحت الجلد، وغالباً ستُظهِر الفحوصات أن مستوى الكولسترول أكثر من 300، علماً بأن المستوى المثالي هو تحت 200. عليك مراجعة طبيبك لفحص الكولسترول، وسؤاله عن كيفية التحكم في مستوياته.

النزيف:

عند ملاحظة وجود نزيف مهبلي غير منتظم يمكن أن يكون الإجهاد هو السبب. لكن عند حدوث النزيف بعد الجماع أو بعد سن اليأس قد يكون علامة على سرطان عنق الرحم، أو على وجود أورام ليفية حميدة، أو التهابات في بطانة الرحم. يتطلب الأمر فحوصات طبية لتشخيص سبب المشكلة.