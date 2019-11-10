باحثون: عصير الرمان يخلصك من رائحة الفم الكريهة

الأحد 10 نوفمبر 2019

من منا لم يعانِ يوما من الإحراج بسبب رائحة فمه غير المحببة، سواء بشكل مؤقت خلال ساعات اليوم، أو عند الاستيقاظ من النوم حيث تنمو البكتيريا أثناء النوم فى الفم والحلق واللسان لساعات طويلة، مما يعرض صاحبه للحرج والشعور بنفور الآخرين منه.



وأكدت أخصائية التغذية العلاجية دكتور سميرة جميل، على أن الفم يحتاج للترطيب الدائم كى لا تتراكم البكتيريا على اللثة والأسنان واللسان، وحتى لا تسبب رائحة فم كريهة تنبعث منه، كما يحتاج لعناية خاصة تخلصه من بقاياه وجراثيمه والبكتيريا العالقة بداخله. وتابعت أخصائية التغذية العلاجية حديثها ذاكرة بعض من العصائر الطبيعية التى يمكنها أن تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، فقط تناول كوب واحد صباحًا وسوف ترى النتيجة:

- عصير الرمان أحد أهم العصائر السائلة التى يمكنها أن تعمل على قتل بكتيريا الفم والتخلص من رائحته المنفرة

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-عصير الكركديه الأحمر الطازج والذى يطهر الفم ويفيده

- عصير البرتقال الطازج دون إضافة السكر يساعد على التمتع برائحة فم جيدة

- عصير الليمون الطازج بدون سكر أو عسل