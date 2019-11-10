شكرا لقرائتكم خبر عن المكملات الغذائية لا تمنع إصابة مرضى السكر النمط الثاني بأمراض الكلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت دراسة جديدة أن تناول مكملات فيتامين (د) وزيت السمك لن يمنع مرض الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثاني.
وقال الباحثون إن الكثير من مرضى السكر يستخدمون المكملات الغذائية على أمل أن يكون لها تأثير إيجابي على الكلى والقلب.
وأعربوا عن أملهم في أن تكون المكملات مفيدة لأن الدراسات على الحيوانات والتجارب المعملية قد أشارت إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات وغيرها من الخصائص في هذه المكملات قد تمنع أو تبطئ تطور مرض الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثانى.. وفي البشر، وجدت أبحاث أخرى وجود صلة بين مشاكل الكلى وانخفاض مستويات فيتامين (د) والوجبات الغذائية التي تفتقر إلى الأسماك.
وقال الدكتور إيان دى بوير، أستاذ الكلى في كلية الطب جامعة «واشنطن»: «أردنا أن توضح هذه الدراسة ما إذا كانت هذه المكملات لها فائدة حقيقية في الكلى لدى البالغين المصابين بالسكر».
وأضاف دي بوير، في بيان صحفي :«كنا نأمل في كل من هذه التدخلات، وفيتامين (د) وزيت السمك، لكن لا يبدو أنها فعالة بشكل خاص لهذا الغرض».. مشيرا إلى أن حوالي 40٪ من 28 مليون أمريكي يعانون من مرض السكر النمط الثانى سوف يصابون بمرض الكلى المزمن.
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