شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎يصاب كثير من الأطفال بالصداع النصفى، الذى يسبب ألما شديدا فى الرأس، نتعرف من خلال الفيديو المعلوماتى التالى على طرق علاج الصداع النصفى عند الأطفال. ‎ما هو الصداع النصفى؟ ‎ما هو الصداع النصفى؟ ‎ ـ مرض يمكن أن يصاب به الشخص لفترة طويلة، وربما حتى حياته بأكملها. ‎أعراض الصداع النصفى عند الأطفال ‎أعراض الصداع النصفى عند الأطفال ‎-رؤية البقع أو الخطوط. ‎- الحساسية للضوء والضوضاء. ‎- الدوخة. ‎- الغثيان. ‎-التعب. Advertisements ‎- ألم شديد فى الرأس. ‎طرق لمنع الصداع النصفى عند الأطفال ‎طرق لمنع الصداع النصفى عند الأطفال ‎-حدد الأشياء التى تسبب الصداع النصفى ‎الإجهاد أو عدم انتظام النوم أو الجفاف أو تناول طعام معين النوم الكافى النوم الكافى ‎- النوم لمدة من 8 إلى 10 ساعات كل ليلة. الاهتمام بتغذية الطفل الاهتمام بتغذية الطفل ‎ -وجبات منتظمة وصحية وشرب الماء لترطيب الجسم. ‎-تقليل الضغط النفسى والإجهاد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.