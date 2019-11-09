شكرا لقرائتكم خبر عن التيروزين حمض أمينى يحسن مزاجك.. اعرف الأطعمة الغنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التيروزين من الأحماض الأمينية المهمة فى الجسم، حيث إنه ينتج مواد كيميائية مهمة فى الدماغ تساعد الخلايا العصبية على التواصل ويحسن الحالة المزاجية، وفقا لموقع live strong.

ويشارك التيروزين فى تكوين هرمونات بالدماغ مثل الدوبامين وهرمونات الإجهاد مثل النوريبرينيفرين (النورادرينالين)، والإيبينيفرين (الأدرينالين).

وفى حين أنه من الأحماض الأمينية الأساسية، يمكن تصنيع التيروزين من قبل الجسم إذا كان الشخص يستهلك ما يكفى من حمض أمينى الفينيل ألانين.

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والاحتياج اليومى الموصى به من فينيل ألانين وتيروزين هو 25 ملجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.





أطعمة غنية بحمض التيروزينيوجد التيروزين فى مجموعة واسعة من الأطعمة - من اللحوم إلى الجبن - ما يجعل من السهل ضمان حصولك على ما تحتاجه.

ومن أفضل مصادر التيروزين جبنة البارميزان وفول الصويا المحمص الذى يحتوى على 1.392 ملليجرام لكل كوب، ولحم البقر المشوى والسلمون والديك الرومى والدجاج غنية بالتيروزين، بما يتراوح من 900 إلى 1000 ملليجرام لكل جزء مطهو.

حتى لو كنت لا تأكل الأطعمة الغنية بالتيروزين، فمن المؤكد أنك ستحصل على ما تحتاجه فى تناول نظام غذائى متنوع، فتحتوى بيضة واحدة على 250 ملليجرام منه، وكوب من الفاصوليا البيضاء المطبوخة يحتوى على 450 ملليجرام من التيروزين، وتناول ربع كوب من الفول السوداني يمكن أن يساعدك فى الحصول على 351 ملليجرام، بذور اليقطين تعطي 306 ملليجرام، وتشمل مصادر الحبوب للأحماض الأمينية الشوفان مع 447 ملليجرام للنصف كوب.