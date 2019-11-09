علامات لا تتوقعها تدل على وجود مشكلة فى القلب.. منها الصداع

على الرغم من أن انتفاخ الساق يمكن أن ينجم عن أشياء عديدة، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب مشكلة فى صمام القلب.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبات القلبية وأمراض القلب من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وفقا لموقع مراكز الوقاية من الأمراض "cdc"، وقد تظهر أعراضا يتجاهلها الكثيرون لها صلة بأمراض القلب نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقا لموقع woman health.

إن تراكم السوائل (مثل الوذمة) هو أحد الأعراض الشائعة لفشل القلب الاحتقانى، عندما يكون قلبك غير قادر على معالجة الدم بالسرعة المناسبة.

وهذا النوع من التورم سيزداد سوءًا بمرور الوقت أو ينتقل لأماكن أخرى بجسمك، لذلك إذا وصل التورم إلى نقطة الخطورة هذه، فأنت تعلم أن الوقت قد حان الوقت للاتصال بالطبيب.

２- الصداع

الصداع الحاد يمكن أن يكون من أعراض الجلطة أو جلطة الدم، على الرغم من أن الصداع وحده لا يشير بالضرورة إلى مشكلة فى القلب، فإذا كنت تعانى من ذلك مع أعراض أخرى مثل تصلب فى رقبتك أو تعب أو دوخة، أو أنه يحدث فجأة، فقد تكون فى خطر حدوث تمدد الأوعية الدموية و يجب طلب العناية الطبية.

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３- نفاد الطاقة والتعب

هناك مليون سبب يجعلك تشعر بالتعب مثل قلة النوم والإجهاد، لكن هنا نتحدث عن مستوى غير طبيعى من التعب، إذا كنت تشعر بمستوى من الضعف لم تصب به سابقًا إلا إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فى هذه الحالة، قد يكافح قلبك لتوصيل الأكسجين بجسمك.

４- تشنج المعدةالعديد من الأشخاص يفترضون أن آلام القلب يتم الشعور بها مباشرة فى الصدر أو فى الذراع الأيسر، لكن ما لا يدركه البعض هو أن الألم يمكن أن ينتشر لأماكن أخرى من الجسم.