علامات لا تتوقعها تدل على وجود مشكلة فى القلب.. منها الصداع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبات القلبية وأمراض القلب من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وفقا لموقع مراكز الوقاية من الأمراض "cdc"، وقد تظهر أعراضا يتجاهلها الكثيرون لها صلة بأمراض القلب نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقا لموقع woman health.
7 علامات أن لديك مشكلة فى القلب １- تورم الساقين أو الكاحلين
على الرغم من أن انتفاخ الساق يمكن أن ينجم عن أشياء عديدة، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب مشكلة فى صمام القلب.
إن تراكم السوائل (مثل الوذمة) هو أحد الأعراض الشائعة لفشل القلب الاحتقانى، عندما يكون قلبك غير قادر على معالجة الدم بالسرعة المناسبة.
وهذا النوع من التورم سيزداد سوءًا بمرور الوقت أو ينتقل لأماكن أخرى بجسمك، لذلك إذا وصل التورم إلى نقطة الخطورة هذه، فأنت تعلم أن الوقت قد حان الوقت للاتصال بالطبيب.
２- الصداع
الصداع الحاد يمكن أن يكون من أعراض الجلطة أو جلطة الدم، على الرغم من أن الصداع وحده لا يشير بالضرورة إلى مشكلة فى القلب، فإذا كنت تعانى من ذلك مع أعراض أخرى مثل تصلب فى رقبتك أو تعب أو دوخة، أو أنه يحدث فجأة، فقد تكون فى خطر حدوث تمدد الأوعية الدموية و يجب طلب العناية الطبية.
هناك مليون سبب يجعلك تشعر بالتعب مثل قلة النوم والإجهاد، لكن هنا نتحدث عن مستوى غير طبيعى من التعب، إذا كنت تشعر بمستوى من الضعف لم تصب به سابقًا إلا إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فى هذه الحالة، قد يكافح قلبك لتوصيل الأكسجين بجسمك.
４- تشنج المعدةالعديد من الأشخاص يفترضون أن آلام القلب يتم الشعور بها مباشرة فى الصدر أو فى الذراع الأيسر، لكن ما لا يدركه البعض هو أن الألم يمكن أن ينتشر لأماكن أخرى من الجسم.
عندما تشعر بتشنجات فى المعدة، فمن المحتمل أن ينشر قلبك إشارات الألم إلى معدتك.
５- الإغماء
الإغماء هو نتيجة انخفاض فى ضغط الدم، ويمكن أن يحدث بسبب عدد من الأشياء من التغييرات في وضعية الوقوف والجلوس، الأدوية التي تتناولها ط ولكن يمكن أن يكون مؤشرا أيضا على مرض أكثر خطورة مثل :اضطراب الصمامات الذي لا يسمح بتدفق الدم بشكل صحيح ، أو ضربات القلب البطيئة أو السريعة للغاية ، أو التمزق الأبهري يمكن أن يكون السبب وراء الإغماء.
６- الدوخةمثل العديد من هذه الأعراض، فإن الدوخة العرضية ليست مدعاة للقلق لكن إذا استمرت الدوخة فقد حان الوقت لرؤية الطبيب، إذا كانت المشكلة هى قلبك، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب انسداد الشرايين أو مشاكل الصمامات التى تعانى من اضطراب ضغط الدم.
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