ماذا يحدث عند تناول 3 تفاحات في اليوم؟

السبت 9 نوفمبر 2019

التفاح

يساعد أكل المزيد من التفاح على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب من الأمراض لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة والإنزيمات.



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وتتضمن فوائد التفاح: الوقاية من السرطان، والسكري، وتقليل الالتهابات في الجسم، وتقوية المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، وتحسين الهضم، وعلاج الإسهال والإمساك، وفقا لموقع 24.

ويوفر التفاح فيتامينات "أ" و"سي" و"إي"، والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. ويحتوي قشر التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على تنظيف الجسم وتنقيته من السموم.

ويتسبب طبخ التفاح في القضاء على الإنزيمات التي يوفرها، وتقليل بعض فوائده. ويمكنك إضافة شرائح التفاح إلى زبدة اللوز، أو المكسرات.