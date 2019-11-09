شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور رامي العناني يكشف للفنانة روجينا عمرها الحقيقي وفقاً لمقاييس جمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع الفنانة روجينا بملامح جميلة وجذابة، حتى إن وجهها يعطيها عمر أصغر من عمرها دائماً، ولكن الدكتور رامي العناني الملقب بـ "طبيب المشاهير"، استشاري جراحة التجميل، وأحد أهم جراحي التجميل في مصر والعالم العربي والمدرب الوحيد للنحت الأيوني في الوطن العربي وأفريقيا، كشف لها عمرها الحقيقي وفقاً لمقاييس جمالها، مؤكداً ان عمرها 28 عاماً وفقا لقياس برنامج مخصص لدراسة معالم الوجه والجمال.

واكد الدكتور رامي العناني إن وجه روجينا وملامحها جميعها طبيعية وأنها لم تجري أي عمليات تجميل في وجهها حتى الآن، مشيراً أنها تحتاج لبعض الاجراءات التجميلية للمحافظة على جمالها.

وعلى جانب أخر أعلنت الفنانة روجينا أنها لديها "عقدة" من عمليات التجميل وأنها تخاف على وجهها كثيراً، وأكدت أنها تريد أن تعرف ما هي الاجراءات التجميلية التي يحتاجها وجهها.



3 نصائح قدمها الدكتور رامي العناني للفنانة روجينا للحفاظ على جمالها

واوضح الدكتور رامي العناني إن هناك بعض الاجراءات التجميلية البسيطة والتي من خلالها ستحمي وجهها من علامات تقدم العمر، لافتاً إن هذه الإجراءات التجميلية طبيعية للغاية، وإن الشفاه تحتاج لبعض الإمتلاء البسيط، وأسفل العين أيضاً كذلك، حتى يظهر الجلد مفرود مع تقدم العمر، أيضا تحتاج لبعض التناسق البسيط بين حجم الأنف ووجهها.

وعرض الدكتور رامي العناني على روجينا صورتها بعد أن تبلغ من العمر 75 عاماً، والتي أدهشت روجينا كثيراً ولمست مشاعرها، وتأثرت بشكلها كثيراً، وأعلنت أنها أقرب الشبه لوالدتها في هذا العمر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل وتنسيق القوام وشد الجلد يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور رامي العناني عبر "فيس بوك":

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عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

٦ أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة