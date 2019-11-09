الاهتمام بالمرضى المتعافين.. أبرز توصيات "الإمارات الدولي للأورام"

أكد مؤتمر الإمارات الدولي الـ8 للأورام أهمية الاكتشاف المبكر للأورام، والاهتمام بمرحلة ما قبل التشخيص عن طريق الوقاية، للحصول على أفضل النتائج العلاجية، وكذلك أهمية إجراء الأبحاث والدراسات في علم الأورام والاستفادة من نتائجها.

وأوصى المؤتمر الذي نظمه مستشفى "توام"، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، السبت، في ختام أعماله التي استمرت 3 أيام، بضرورة الاهتمام بالمرضى المتعافين، ومتابعة حالاتهم الطبية والنفسية والاجتماعية، لما لها من أهمية بالغة في الشفاء التام والعودة لممارسة الحياة الطبيعية.

وطالب المؤتمر بضرورة التقليل من استخدام الهرمونات البديلة، واتباع نمط حياة صحي، لتجنب الإصابة بالأورام، والاستفادة من التقنيات الحديثة ونتائج الذكاء الاصطناعي في علاج الأورام.

وأكد المؤتمر ضرورة تجنب التأثير السلبي للإرهاق المهني للأطباء العاملين في أقسام الأورام، والتقليل من آثار الضغوط التي يتعرضون لها خلال تقديمهم العلاج للمرضى.

وتناولت جلسات اليوم الـ3 والأخير من المؤتمر العديد من الموضوعات حول الأورام بمختلف أنواعها، وكان من أبرزها جلسة حول أورام الدم، أدارها الدكتور محمد إبراهيم أبوحليقة، استشاري أورام الدم في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة".

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وتم خلال الجلسة مناقشة العلاجات المتطورة لأورام الدم، خاصة العلاج الجيني، حيث تقوم كرات الدم البيضاء بمحاربة الورم، وهو علاج جديد تم اكتشافه حديثاً وله نتائج إيجابية، ويتم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من حالات ورم الدم التي يتم علاجها في دولة الإمارات، مع الخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم، وقدم المختصون العاملون في منشآت شركة "صحة" خلاصة خبراتهم للمشاركين في المؤتمر.

وناقشت جلسة أخرى أورام سرطان العنق والرأس، وأدارها الدكتور عبدالرحمن بن سميدع، رئيس قسم العلاج بالإشعاع في مستشفى "توام"، حيث أكد أن التقدم التكنولوجي أحدث تغييراً مهماً في العلاج بالإشعاع، لما لها من آثار إيجابية في محاصرة المرض والقضاء عليه، والتقليل من الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج الإشعاعي.

وأوضح أن مستشفى "توام" يضم عدة أقسام لعلاج أمراض السرطان، تتم من خلال اجتماع لجان السرطان لاتخاذ القرار المناسب من قبل المتخصصين المتميزين في هذا المجال، واتباع المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة عالمياً.

وتم خلال اليوم الـ3 من المؤتمر كذلك تنظيم ورشة عمل خاصة للأطباء والمعالجين الإشعاعيين والباحثين، إضافة إلى جلسات حول علاج الأورام لدى الكبار والأطفال، وجلسة خاصة للمرضى المتعافين والناجين، لمشاركة تجاربهم ورحلتهم العلاجية.

وعقد المؤتمر هذا العام في فندق جميرا بأبراج الاتحاد بأبوظبي، تحت شعار "المناقشات والتحديات في علاج الأورام"، بمشاركة خبراء محليين وعالميين وقادة الفكر، لتبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان.