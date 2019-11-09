3 طرق لعلاج الشوكة العظمية دون جراحة

إذا كنت ممن يقفون لفترات طويلة ويعانون آلاما غير مبررة في الكعب، فلا تتردد في التوجه إلى طبيب فورا، فهذه الأعراض تشير إلى احتمالية إصابتك بالشوكة العظيمة التي تسبب آلاما شديدة في كعب القدم.



الشوكة العظمية، أو كما يطلق عليها التهاب اللفافة الأخمصية، هي السبب الأكثر شيوعا لألم الكعب، واللفافة الأخمصية هي مجموعة مسطحة من الأنسجة (الأربطة) التي تربط عظم كعب إلى أصابع قدميك وهو يدعم قوس قدمك.

ويوضح الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بكلية طب القصر العيني بمصر، أن السبب الرئيسي للإصابة بالشوكة العظمية هو التهاب في الغشاء المبطن للقدم الذي يمتد من كعب القدم للأصابع.

ويقول "الالتهاب يحدث في منطقة التقاء الغشاء بعظم القدم نتيجة ترسب الكالسيوم فيها، ما يؤدي لتكون الشوكة العظمية".



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ويقول زغلول إن سبب حدوث الالتهاب من الأساس يعود في بعض الأحيان إلى الوقوف لفترات طويلة بسبب طبيعة العمل، كربة المنزل التي تحتاج إلى الوقوف لساعات طويلة لأداء الأعمال المنزلية مثلا، لذلك فالنساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالشوكة العظمية.

ويضيف "تزداد احتمالية الإصابة بالشوكة العظمية لدى من يعانون من زيادة الوزن، خاصة أن الالتهاب يمكن أن يكون ناتجا عن المشي دون حذاء، أو المشي لفترة طويلة، أو ارتداء أحذية غير مريحة كالكعب العالي أو أن يكون كعب الحذاء صلبا وليس لينا".

ويشير زغلول إلى أبرز طرق العلاج بعيد عن الجراحات، وهي:

- أشعة الليزر لبعض الحالات.

- التردد الحراري، حيث يتم في جلسة واحدة بوضع مخدر موضعي وتوجيه موجات ترددية عن طريق إبرة رفيعة مكان الألم لعلاج العصب المسبب للألم.

- إبر موضعية تعالج الالتهاب.