برطمانات الشوفان.. 3 وصفات مفيدة وصحية للأطفال

قدم الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، 3 وصفات لأكلات خفيفة وصحية للأطفال يمكن للأمهات تحضيرها منزليا بسهولة، وهي برطمانات الشوفان بديلا للأطعمة المضرة عالية السعرات الحرارية.

وتشيد الكثير من الدراسات الغذائية بالشوفان، وتعتبره من أكثر الحبوب المفيدة للصحة، فهو غني بمضادات الأكسدة ويقلل مستويات الكوليسترول في الدم، وينظم مستوى السكر في الدم، ويساعد في خسارة الوزن، والتقليل من خطر إصابة سرطان القولون والمستقيم وإصابة الأطفال بالربو.

الشوفان بالموز والشوكولاتة

المكونات:

برطمان

موزة

شوفان الحبة الكاملة

زبادي

كاكاو خام

عسل

عين جمل مقشر

طريقة الإعداد:

نضع جزءا من الشوفان في البرطمان ثم نقطع الموزة ونضعها في البرطمان، مع وضع جزء آخر من الشوفان، ونخلط العسل مع الزبادي مع الكاكاو ونضعه على المكونات ثم نضع عين الجمل المقشر.

الشوفان بالتفاح والقرفة

المكونات:

برطمان.

تفاحة.

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شوفان الحبة الكاملة.

حليب.

قرفة.

عسل.

بذور الشيا.

طريقة الإعداد:

نضع جزءا من الشوفان في البرطمان ثم نقطع التفاح ونضعه ونضع بذور الشيا، ثم نخلط الحليب مع العسل مع القرفة ونضع الخليط على باقي المكونات وبالهناء والشفاء.

الشوفان بالمكسرات والفواكه المجففة

المكونات:

برطمان.

مكسرات مشكلة.

فواكه مجففة (تين، قراصيا، مشمشية، تمر).

شوفان الحبة الكاملة.

لبن حليب.

عسل.

سمسم.

طريقة الإعداد:

نضع الشوفان في البرطمان ثم الفواكه المجففة ثم السمسم والمكسرات المشكلة ونخلط الحليب مع العسل ونضع هذا الخليط على باقي المكونات وبالهناء والشفاء.