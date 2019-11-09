شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبحاث أمريكى يتوصل لمادتين بالسجائر الإلكترونية تسببان الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مزيجا من فيتامين "E"، ومادة "THC"، يمكن أن تكون السبب في تفشي الأمراض الناتجة عن التدخين، والتي أودت بحياة 40 شخصًا، وأصابت أكثر من 2051 شخصا بالمرض.



مادتين مسئولتان عن الامراض المرتبطة بالسجائر الالكترونية والوفاة

وقال التقرير، لأول مرة، وجد مركز السيطرة على الأمراض سببًا كيميائيًا محتملاً لحدوث أمراض الرئة التي تسببت في مرض 2051 شخصًا وقتل 40 شخصًا في الولايات المتحدة.

احتوت جميع عينات الـ 29 من منتجات الأبخرة التي استخدمها المرضى الذين فحصتهم الوكالة على خلات فيتامين" E"، كما تحتوي 23 من 28 عينة على مادة THC، والتي كانت المشتبه فيها من قبل.

وقال مسؤلون في مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، إن مشتق الفيتامينات زيتي ولزج، لا يزال المسؤلون يحذرون من استخدام السجائر الإلكترونية التي يتم شراؤها من الشارع، وينصحون الشباب والأطفال والنساء الحوامل بالامتناع عن التدخين.



حظر السجائر الالكترونية

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الجمعة، إن العلماء ربما يعرفون أخيرًا ما وراء أمراض الرئة التي تبخرت والتي تسببت في مرض أكثر من 2000 في الولايات المتحدة: مزيج من THC وزيت مشتق من فيتامين E.

منذ اكتشاف السجائر الإلكترونية كان هناك سبب رئيسى في سلسلة من أمراض الرئة التي أودت بحياة 40 شخصا في الولايات المتحدة، فقد كان العلماء يتدافعون لاكتشاف السبب.

قالت الدكتورة آن شوشات، نائبة المدير الرئيسية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن هذا المزيج هو "الجاني القوي" للأمراض.

وكشف تحليل الوكالة الذي شمل 29 عينة من السجائر الإلكترونية التي يستخدمها الأشخاص المصابون بمرض الرئة الغامض، أنهم احتوى جميعهم على خلات فيتامين E، مضيفا إن المكونات الأخرى لم يتم استبعادها، وأن هناك العديد من الأسباب المحتملة، لكن الطبيعة "اللزجة" للخلات والمشتركة بين THC "جديرة بالملاحظة"، وفقًا لما قاله الدكتور جيمس بيركل من مركز السيطرة على الأمراض.

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لا يزال الأطباء لا يعرفون كيفية علاج المرض الذي أطلق عليه اسم "EVAL" الناتج عن استخدام السجائر الالكترونية، بما يتجاوز العلاج الداعم مثل وضع المرضى على أجهزة التنفس وربما العلاج بالأدوية.

ومع ذلك، قالت الدكتورة شوشات: "هذه النتائج مهمة"، كان خلات فيتامين E مشتبه به مبكرًا كسبب للأمراض المرتبطة بالأبخرة بعد أن اكتشف العلماء في مختبر في نيويورك وجوده في العديد من عينات المنتجات التي يستخدمها المرضى.

وبعدما وصفها الدكتور جيمس بيركل بأنها "لزجة للغاية"، سبق أن تم ربط المادة الزيتية بأمراض الرئة وتستخدم في صنع العديد من سوائل السجائر الإلكترونية، افترض العلماء أن الزيت قد يكون طلاء الرئتين، مما تسبب الالتهابات والأضرار.

وأضاف التقرير الذى نشرته صحيفة "ديلى ميل " من الواضح أن الغالبية العظمى 82% من العينات المرتبطة بالمرض كانت تحتوي على THC، وهو المكون النفساني فى الحشيش.

أبلغ فريق من الباحثين في Mayo Clinic أن عينات من أنسجة الرئة مأخوذة من مرضى" إيفالى" EVALI كانت مماثلة لتلك المأخوذة من الرئتين المحروقة كيميائياً المعرضة لتركيزات عالية من الأبخرة الضارة.

فيتامين (E ) آمن للاستخدام في كريمات البشرة وتناول المكملات الغذائية، لكن مركز السيطرة على الأمراض حذر من وجود "فرق كبير" بين تناوله أو استخدامه على الجلد واستنشاق شكله الزيتي اللزج.

تم شراء العديد من منتجات vaping المرتبطة بالأمراض والوفيات من تجار الأحذية، أو غيرهم من الوكلاء غير المرخص لهم، لم يغير مركز السيطرة على الأمراض تحذيره من استخدام هذه المنتجات غير المشروعة، ويواصل حث الأمريكيين الذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية على عدم البدء.

على الرغم من أن الوكالة تقول إن المدخنين الذين تحولوا إلى السجائر الإلكترونية" vaping "، يجب ألا يعودوا إلى استخدام السجائر القابلة للاحتراق، إلا أن مركز السيطرة على الأمراض CDC ينصح أيضًا بعدم استخدام منتجات vaping من قبل الشباب أو البالغين أو النساء الحوامل.