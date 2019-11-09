علاجات منزلية طبيعية لآلام التسنين عند الأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تعتبر آلام التسنين من العوارض المزعجة التي يعاني منها الطفل في مرحلة من عمره، وتؤرق الأم وتسبب لها حالة من القلق في كيفية التعامل معها.أخصائية التغذية الدكتورة «آمال راشد» تقدم لك العلاجات المنزلية الطبيعية التالية لمواجهة وتقليل آلام التسنين عند الرضع..
علاجات طبيعية لآلام التسنين
مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند
قومي بمزج القليل من مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند. بعد الحصول على معجون متجانس، ضعيه في الثلاجة، ثم افركي به لثة الطفل. سوف تلاحظين أنه توقف عن البكاء وخلد إلى النوم. القرنفل وزيت جوز الهند مادتان تحتويان على مواد مسكنة للألم وملطفة، وزيت جوز الهند تحديداً ينشط الدورة الدموية ويقلل من حدّة الألم، يستخدم للتدليك في كل مناطق الجسم. يمكنكِ تدليك بطن الطفل في حال معاناته من المغص.
الجزر المثلّج
تستخدم هذه الطريقة إذا كان طفلك تجاوز الستة أشهر من عمره. ضعي الجزر على شكل شرائح غليظة في البراد، حتى تتجمد. اسمحي لطفلك أن يلتقط قطعة ويقوم بعضها بين فكيه. هذه الطريقة من شأنها أن تقلل من آلام التسنين.
البصل الأخضر
اسمحي لطفلك أن يمضغ شريطاً من البصل الأخضر حتى لو كان طعمه لاذعاً، بذلك سيحصل على مركب مسكن بمجرد أن يلوكه ويختلط بلعابه. هذه طريقة فعالة لتسكين آلام اللثة حتى عند الكبار.
التدليك
قومي بتدليك جانبي فم الطفل، أي الوجنتين والمناطق المحيطة بالفكين، ما يساعد على تخفيف حدّة آلام التسنين بدرجة فائقة. ضعي الطفل في وضعية الجلوس فهذا يكون أفضل وواجهي الطفل لكي يشعر بالاطمئنان، لا تقفي خلفه كي لا يشعر بالخوف، فيبكي ويرفض أن تفعلي ذلك، أشعريه بالأمان أولاً وداعبيه.
طرق أخرى
- لا تلمسي اللثة بإصبعك، فتصاب بالتهيج.
- لا تدعيه يضع إصبعه في فمه، فيسيل اللعاب وتؤلمه لثته. اشغليه بأمر آخر.
- ضعي «اللهاية» التي تعبأ بقطع فواكه مثلجة في فمه، فالبرودة تخفف من الألم، كما سيستفيد من عصارة الفواكه الغنية بالفتيامينات والمعادن.
- ابعدي عن يديه أي شيء حاد، كي لا يضعه في فمه ويتسبب بخدش لثته.
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