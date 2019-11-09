صحة ورشاقة

10 أطعمة مفيدة لنمو الجنين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

السبت 2019/11/9 04:47 م بتوقيت أبوظبي

اللحوم أحد أهم مصادر البروتين

تحتاج الحامل لرعاية خاصة، ولضمان نمو الجنين بشكل جيّد فعليها تناول الأغذية المفيدة لصحتها ولصحة مولودها. 

وتنصح الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد في مصر، بتناول 10 أطعمة ضرورية ومفيدة لنمو الجنين؛ وهي:

1. البيض

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تحتوي البيضة الواحدة على 90 سعراً حرارياً وأكثر من 12 عنصراً مغذياً كالفيتامينات والمعادن، إضافة إلى نسبة عالية من البروتين المهم لنمو خلايا الجنين.

2. سمك السلمون

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تحتاج الحامل إلى نسبة عالية من الحمض الدهني أوميجا 3، وهو متوفر بصورة كبيرة في سمك السلمون.

ويساعد سمك السلمون على تحسين المزاج لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، لذا يُنصح بتناوله أسبوعياً وكذلك سمك التونة.

3. الفاصوليا

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الفاصوليا غنية بالبروتين والألياف التي تحتوي على عناصر مغذية تساعد في تجنب الإمساك والبواسير خلال فترة الحمل، كما تحتوي الفاصوليا على نسبة جيدة من الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك.

4. البطاطا

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تكتسب البطاطا لونها من صبغ الكاروتينات الموجود بها الذي يتحول إلى فيتامين "أ" في الجسم، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من أطعمة أخرى كالكبدة والحليب والبيض.

وتعد البطاطا أيضاً مصدراً مهماً أيضاً لفيتامين "ج" وحمض الفوليك والألياف.

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5. الحبوب الكاملة

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الحبوب الكاملة مهمة جداً للحامل؛ فهي تحتوي على نسبة من الألياف وفيتامين "E" والسيلينيوم، والبروتينات، لذا على الحامل أن تتناول القمح والشوفان.

6. المكسرات

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تعد المكسرات مصدراً مهماً لأوميجا 3 المفيد لصحة الحامل وجنينها، وهي كذلك مصدر جيّد للبروتين والألياف.

7. الزبادي

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يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتينات، كما أنّه مصدر للكالسيوم المفيد لصحة عظام الحامل، وينتقل أيضاً إلى الجنين.

8. الخضراوات الورقية

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السبانخ والملوخية وغيرهما من الخضراوات الورقية غنية بالمواد المغذية والفيتامينات مثل فيتامين "أ، ج، ك" وكذلك حمض الفوليك الذي يحسّن من صحة العين ويحمي الجنين من التشوهات.

9. اللحوم الحمراء

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اللحوم من أهم مصادر البروتين وخصوصاً اللحم البقري، لذا يُنصح بتناول الحامل لحوماً خالية من الدهون بعد طهوها جيداً لقتل الطفيليات الضارة الموجودة بها.

10. الفواكه والخضراوات الملونة

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يضمن تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات ذات اللون الأخضر والأحمر والبرتقالي والبنفسجي وغيرها، وصول كمية كبيرة من المواد المغذية إلى الجنين، إذ يحتوي كل لون على مجموعة من الفيتامينات والعناصر المعدنية المختلفة.

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