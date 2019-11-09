صحة ورشاقة

عادات نقوم بها تزيد من فرص الوفاة المفاجئة أبرزها التدخين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الفنان الشاب هيثم احمد زكي إثر تعرضه لـ هبوط في الدورة الدموية، وخلال التقرير التالى سنتعرف على العوامل والعادات التى يقوم الشخص باتبعها وتزيد من فرص تعرضه للوفاة المفاجئة، وذلك وفقا لموقع"webmed" .

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هناك العديد من الأشياء الخاطئة التى يقوم بها الشخص فى يومه وتزيد من فرص إصابته وتعرضه للوفاة المفاجئة، ومنها التدخين، حيث أوضحت الكثير من الدارسات الطبية الحديثة، أن التدخين يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية للقلب، وهذا يتسبب فى التعرض للوفاة المفاجئة.

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وأيضا أوضحت العديد من الدراسات الطبية أن تناول للكحوليات، يزيد من فرص التعرض للوفاة المفاجئة، كما أن الضغط النفسى الشعور الدائم بالتوتر والقلق والتعرض للإجهاد الدائم، يزيد من فرص الوفاة المفاجئة.

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كما أكد التقرير أن التعرض والإصابة بالسمنة المفرطة يعد من الأمور الشائعة للوفاة المفاجئة لدى الكثيرين، لأن السمنة تتسبب فى تعرض الجسم للعديد من المضاعفات الصحية التى تؤدى للوفاة.

وهنا يجب طرح سؤال مهم وهو ما هى طرق الوقاية من الموت المفاجئ؟.. الإجابة هى الحفاظ التام على صحتك عن طريق إجراء الفحوصات الدورية الشاملة، وتجنب التعرض للضغط النفسى والعصبى مع تنظيم نسبة السكر والضغط والحد من تعرضهم للارتفاع، مع ضرورة تناول الفواكه والخضروات وتجنب الأطعمة الدسمة ومرتفعه السعرات الحرارية والقضاء على السمنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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