صحة ورشاقة

خبراء تغذية: الشوكولاته تقي من أمراض القلب!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

أجمع خبراء التغذية على أن الشوكولاته تسبب زيادة الوزن، فإضافة السكر والزبدة تجعل من الشوكولاته عدو كل من يسعى إلى إنقاص وزنه، كما أن هذه الإضافات تقلل من قيمة الشوكولا الغذائية.

 

ولكن مادة الكاكاو بشكل عام لها فوائد غذائية عدة، منها الوقاية من أمراض القلب وتحسين المزاج، لذا يفضل تناول الشوكولاته الداكنة من دون إضافة الحليب أو السكر إليها.

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أما السعرات الحرارية في حبة من الشوكولاته الداكنة فتشير إلى 40 سعرة وقطعة من الشوكولاته بالحليب تحتوي على 50 سعرة حرارية، لذلك ينصح اختصاصيو التغذية بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بحبة واحد.

 

ومن المفضل تناول الشوكولاته الداكنة المحشية بالفستق أو بالبندق التي تعزز من قيمتها الغذائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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