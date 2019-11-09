خبراء تغذية: الشوكولاته تقي من أمراض القلب!

السبت 9 نوفمبر 2019

أجمع خبراء التغذية على أن الشوكولاته تسبب زيادة الوزن، فإضافة السكر والزبدة تجعل من الشوكولاته عدو كل من يسعى إلى إنقاص وزنه، كما أن هذه الإضافات تقلل من قيمة الشوكولا الغذائية.



ولكن مادة الكاكاو بشكل عام لها فوائد غذائية عدة، منها الوقاية من أمراض القلب وتحسين المزاج، لذا يفضل تناول الشوكولاته الداكنة من دون إضافة الحليب أو السكر إليها.

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أما السعرات الحرارية في حبة من الشوكولاته الداكنة فتشير إلى 40 سعرة وقطعة من الشوكولاته بالحليب تحتوي على 50 سعرة حرارية، لذلك ينصح اختصاصيو التغذية بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بحبة واحد.

ومن المفضل تناول الشوكولاته الداكنة المحشية بالفستق أو بالبندق التي تعزز من قيمتها الغذائية.