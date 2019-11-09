السبت 9 نوفمبر 2019

ابتكر أطباء المركز الفيدرالي لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية في مدينة "كراسنويارسك" الروسية، طريقة جديدة لنقل الدم، تستبعد حصول الأخطاء التي تؤدي الى وفاة المريض.



بفضل هذا الابتكار من المستبعد أن يرتكب الطبيب وكل من يعمل في مجال نقل الدم أي خطأ يؤدي الى نتائج وخيمة، كما انه بفضل هذا الابتكار اصبحت العملية اسهل وتستغرق وقتا أقل من السابق.

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الطريقة الجديدة تقضي باستخدام علامات بار- كود "Bar-coding" على علبة الدم، تعكس كافة مؤشرات الدم الموجود بداخلها، نفس العملية تطبق على دم المريض المحتاج للدم.

هذه الطريقة تستبعد وقوع أي خطأ في عملية نقل الدم من جانب، ومن جانب آخر يحصل الأطباء على معلومات كاملة عن انواع الدم التي تصل الى المؤسسة الصحية لحظة بلحظة، مما يسهل استلامهم نوع الدم المطلوب في اثناء العمليات الجراحية والحالات الطارئة.

سجل المركز الفيدرالي لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية هذا الابتكار وحصل على شهادة براءة الاختراع.