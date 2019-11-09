صحة ورشاقة

طريقة جديدة لنقل الدم

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة لنقل الدم والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019

ابتكر أطباء المركز الفيدرالي لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية في مدينة "كراسنويارسك" الروسية، طريقة جديدة لنقل الدم، تستبعد حصول الأخطاء التي تؤدي الى وفاة المريض.

 

بفضل هذا الابتكار من المستبعد أن يرتكب الطبيب وكل من يعمل في مجال نقل الدم أي خطأ يؤدي الى نتائج وخيمة، كما انه بفضل هذا الابتكار اصبحت العملية اسهل وتستغرق وقتا أقل من السابق.

 

Advertisements

الطريقة الجديدة تقضي باستخدام علامات بار- كود "Bar-coding" على علبة الدم، تعكس كافة مؤشرات الدم الموجود بداخلها، نفس العملية تطبق على دم المريض المحتاج للدم.

 

هذه الطريقة تستبعد وقوع أي خطأ في عملية نقل الدم من جانب، ومن جانب آخر يحصل الأطباء على معلومات كاملة عن انواع الدم التي تصل الى المؤسسة الصحية لحظة بلحظة، مما يسهل استلامهم نوع الدم المطلوب في اثناء العمليات الجراحية والحالات الطارئة.

 

سجل المركز الفيدرالي لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية هذا الابتكار وحصل على شهادة براءة الاختراع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة جديدة لنقل الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا