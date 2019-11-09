شكرا لقرائتكم خبر عن المكملات الغذائية لا تمنع إصابة مرضى السكر النمط الثانى بأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن تناول مكملات فيتامين (د) وزيت السمك لن يمنع مرض الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثانى.

وقال الباحثون إن الكثير من مرضى السكر يستخدمون المكملات الغذائية على أمل أن يكون لها تأثير إيجابى على الكلى والقلب.

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وأعربوا عن أملهم فى أن تكون المكملات مفيدة لأن الدراسات على الحيوانات والتجارب المعملية أشارت إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات وغيرها من الخصائص فى هذه المكملات قد تمنع أو تبطئ تطور مرض الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثانى، ووجدت أبحاث أخرى صلة بين مشاكل الكلى وانخفاض مستويات فيتامين (د) والوجبات الغذائية التى تفتقر إلى الأسماك.



وأضاف الدكتور إيان دى بوير، أستاذ الكلى فى كلية الطب جامعة "واشنطن": "أردنا أن توضح هذه الدراسة ما إذا كانت هذه المكملات لها فائدة حقيقية فى الكلى لدى البالغين المصابين بالسكر".

وأوضح دى بوير، فى بيان صحفى، "كنا نأمل فى كل من هذه التدخلات، وفيتامين (د) وزيت السمك، لكن لا يبدو أنها فعالة بشكل خاص لهذا الغرض".. مشيرا إلى أن نحو 40% من 28 مليون أمريكى يعانون من مرض السكر النمط الثانى سوف يصابون بمرض الكلى المزمن.