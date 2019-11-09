كيف تتخلّصين من آلام الدورة الشهرية بطريقة طبيعيّة؟

السبت 9 نوفمبر 2019

تعاني الكثير من النساء من آلام الحيض أثناء الدورة الشهرية، فتأخذ كميّة هائلة من الأدوية للتخفيف من الوجع، فتضطر إلى الالتزام بالمنزل في بعض الأحيان ولكن دون جدوى. إلاّ أنّ هناك بعض الوسائل الطبيعية التي تساعد على التخفيف من الألم، وهي التالية:



1. ينصح موقع healthline بشرب المياه لتجنّب الانتفاخ المؤلم خلال الميعاد، والمياه الفاترة أو الساخنة هي الأفضل للمغص والتشنجات، لأنّ السوائل الساخنة تزيد من تدفق الدم إلى الجلد وتمكّن من استرخاء العضلات المتشنّجة. كما بإمكن المرأة تناول المأكولات التي ترتكز على المياه لزيادة نسبة الترطيب كالخس، الكرفس، الخيار، البطيخ، التوت.

2. قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، إنّما يشير باحثو موقع الـ medicaldaily إلى أهميّة ممارسة التمارين الرياضية أثناء فترة الميعاد. فالمشي السريع أو أيّ نوع من الأنشطة البدنية تساعد في التخفيف من ألم البطن عبر ضخّ كميّة أكبر من الدم، مما يساعد في إفراز الاندورفين لمواجهة البروستاجلاندين والحدّ من التشنجات. فالتمرّن ثلاث أو أربع مرّات في الأسبوع قد يكون مفيدًا للصحة بشكل عام وخصوصاً في حال المعاناة من آلام في الدورة الشهرية.

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3. يوضح باحثو موقع everydayhealth أهميّة التوقف عن شرب الكافيين في هذه الفترة والامتناع عن شرب القهوة والشاي، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وحتى الشوكولا. فالكافيين يسبّب انقباض الأوعية الدموية ما يسبّب التقلصات.

4. ينصح باحثو موقع webmd بضرورة شرب شاي الأعشاب كشاي الكاموميل، النعنع، توت العليق، تمر العليق، مما قد يساعد على تهدئة العضلات المتوترة وتحسين المزاج.

5. يشير باحثو موقع الـ mayoclinic إلى أهميّة تجنّب شرب الكحول والتدخين لأنّ هاتين المادتين تزيدان من سوء آلام الحيض. وينصحون كذلك بضرورة التخفيف من الإجهاد والقلق لأنّها تؤثر في الآلام أيضاً.