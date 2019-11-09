ما هي فوائد الثوم والذي يعد أحد أهم أنواع الطب البديل؟

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السبت 9 نوفمبر 2019 يدخل الثوم في الكثير من الأكلات، ويكسبها نكهة رائعة، ولكن لا يقتصر استخدامه على إضافته للأطعمة فقط بل يمكن استخدامه كأحد أنواع الطب البديل؛ نظراً لفوائده الصحية المتعددة، نقدم لكِ 16 فائدة للثوم:

1-الثوم غني بالفيتامينات والمعادن مثل الزنك والكالسيوم والحديد والسيلينيوم وغيرها من العناصر الغذائية. 2-يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويمنع ارتفاع ضغط الدم. 3-يمكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل وآلام الأسنان لاحتوائه على مضادات حيوية. 4-يقلل الوزن في مادة الأليسين الموجودة في فصوص الثوم بكثرة فهي تعمل على تقليل مستوى الدهون الثلاثية. 5-مدرّ للبول. 6-يقي من سرطان القولون والبروستاتا والمريء والمستقيم وغيرها من السرطانات. 7-الثوم مفيد في حالات الحساسية سواء كانت حساسية جلد أو صدر لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات التي تمنع الحساسية. Advertisements 8-يمكن أن يستخدم كعلاج لحالات البرد والسعال والتهابات الجهاز التنفسي والربو؛ نظرا لأنه غني بفيتامين ج والكثير من المعادن التي تقوّي جهاز المناعة. 9-يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين. 10-يساعد على الهضم ويحمي الكبد من الأضرار. 11-الثوم مفيد للبشرة ويساعد في علاج حب الشباب. 12-يمكن استخدامه لمرضى القلب حيث يعالج تصلب الشرايين وينظم ضربات القلب. 13-يقوم بطرد الديدان المعوية من الجسم، ومهدئ للإسهال. 14-يعتبر الحل الأمثل لعلاج تساقط الشعر. 15-يقوّي الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء. 16-يعالج البواسير.

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