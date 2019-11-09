السبت 9 نوفمبر 2019

كيف تقوي جهاز مناعتك

المناعة هي قدرة الجسم على مقاومة الآثار الضارة للميكروبات دون تدخل من الأدوية، وتقوية جهاز المناعة ليس أمراً صعباً كم يظن كثيرون إذ يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع مجموعة من النصائح سهلة التطبيق:



1ـ الأطعمة الصحّية أمر أساسي :

ـ الأطباق الصحّية الغنية بالخضار، وفيتامين C تساعد على تقوية الجسم.

ـ الحليب: تناول الأجبان والألبان ومشتقات الحليب، يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء، ويقوّي عملها الطبيعي، كما أنه يفيد في حسن سير عملية الهضم، وبالإضافة إلى تأثيره المباشر على الأعضاء التناسلية عند الرجال والنساء، ومقاومة الالتهابات.

2- الوجبات اليومية:

يجب أن تتناول 3 وجبات يومية بانتظام، مع التعديل في كمية كل واحدة منها حسب حاجة الشخص، كما أن تناول 3 وجبات في اليوم، يمنع التسبب بالانتفاخات وقرح المعدة، وذلك لو تم الانتباه إلى تثبيت مواعيد الطعام.

3- المضادات الحيوية

يجب الامتناع عن أخذ المضادات الحيوية إلا وقت الحاجة، وبوصفة طبية، حيث أن الأمراض تساعد على مكافحة الأمراض.

4- لقاح الزكام

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يفضّل أخذ لقاح الزكام في شهر سبتمبر من كل عام، حيث هو الوقت الأمثل بالنسبة للجسم، لكي يتم تقوية المناعة، ومحاربة الأمراض التي تأتي في فصل الشتاء.

5- عدم تناول أدوية حماية الأمعاء إلا وقت الحاجة

التخفف قدر الإمكان من تناول الأدوية التي تحتوي على مواد تحمي المعدة من القرح، وتخفض حموضة المعدة، إلا وقت الحاجة، حيث أن الحمض الذي يتم إفرازه من المعدة يساعد على إبقاءها في حالة مقاومة للميكروبات.

6- الامتناع عن التدخين

يقوم التدخين بقتل الشعيرات الصغيرة الموجودة في القصبة الهوائية، والتي تساعد على إفراز البلغم الذي يحتوي على مواد مؤذية للجسم، مما يؤدي إلى احتقان رئوي بهذه المواد، ومن ثم العدوى المتكررة.

9- المياه:

الإكثار من شرب المياه مهم، على ألا يكون هذا قبل تناول الوجبات الغذائية أو بعدها مباشرة، فالمدة بين شرب الماء، وتناول الطعام، يجب أن تكون بحدود حوالي نصف ساعة لتساعد على عملية الهضم وامتصاص الطعام.

10- عدم التعرّض الكثيف للشمس

يؤدي التعرّض الكثيف للشمس إلى تبخّر المياه من الجلد، مما يؤدي إلى نوبات من الصداع المؤلم والقلق، بالإضافة إلى الإصابة بمرض سرطان الجلد الذي ينتج بسبب ضعف المناعة.