دراسة تكشف هل الأطعمة السريعة تجعلك مزاجياً؟

السبت 9 نوفمبر 2019

إنَّ الدهون المتحولة، الموجودة في بعض الأطعمة السريعة والمخبوزات، قد تؤثر على العاطفة، كما أنَّ التقليل من كمية الطعام المتناول يمكن أن يحسن المزاج، بحسب دراسة أميركية حديثة أجريت في جامعة "سان دييغو" الأميركية، ونشرت تفاصيلها في مجلة Health Psychology، ونقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل النظام الغذائي لـ 5000 شخص، منهم 1699 رجل و 3293 امرأة. وتقييم استبيانات أجريت لتحليل حالهم العاطفية، حيث تمَّ النظر إلى عوامل مثل التقلبات المزاجية ومدى تمكنهم من السيطرة على عواطفهم. وتبين أنَّ المشاركين في الاختبار الذين سبق لهم أن تناولوا كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة كانت لديهم صعوبة أكبر في التحكم بمزاجهم، كما أنَّ الأحماض الدهنية قد أثرت على المزاج عبر زيادة الالتهاب المرتبط بالاكتئاب. وقد وجدت أبحاث سابقة أن "الدهون غير المشبعة تؤدي إلى تغييرات في الرسائل بين الخلايا والاستجابة للالتهابات، مما يؤثر في الحالة المزاجية".

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من جهته، نشر موقع food psychology دراسة أشارت إلى أنَّ "أبحاث سابقة وجدت أن العواطف تؤثر على الأكل، كما أنَّ المزاجية السلبية والمزاجية الإيجابية قد تؤدي إلى تفضيل أنواع مختلفة من الأطعمة. على سبيل المثال، إذا ما أعطيت الخيار بين العنب أو الحلوى والشوكولاته، الشخص ذو المزاج الجيد قد يختار العنب بينما الشخص ذو المزاج السيئ قد يختار الشوكولاته. والسؤال الأبرز في البحث هو: "لماذا، يختار الشخص عندما يكون في مزاج سيئ، طعاماً غير صحي، بينما عندما يكون في مزاج جيد، يختار أطعمة صحية؟

درس الباحثون هذه الفرضيات في أربع تجارب مخبرية. في الدراسة الأولى التي أجريت على 211 شخصاً من جمعيات الآباء والمعلمين المحلية، تمَّ البحث في تأثير المزاج الإيجابي على تقييم الأطعمة. ومن ثمَّ، في الدراسة الثانية، شارك 315 طالباً من المرحلة الجامعية، وتمَّ درس تأثير الحزن على اختيار الأطعمة. فتبين أنَّ أولئك الذين كانوا في مزاج إيجابي أبدوا رغبة في البقاء بصحة جيدة خلال شيخوختهم. وفي الدراسة الثالثة، التي أجريت على 151 طالباً في المرحلة الجامعية كذلك، طلب منهم التركيز على الحاضر لمواجهة المستقبل، وفي الوقت نفسه جرى قياس مزاجهم ومقدار الغذاء الصحي الذي يستهلكونه. أما الدراسة الرابعة، التي شملت 110 طالباً جامعياً، فركزت بشكل خاص على الأفكار المتعلقة باختيار المواد الغذائية والأذواق مقابل فوائد التغذية.

وأظهرت نتائج جميع الدراسات مجتمعة أن "اختيار الأفراد للأطعمة الصحية أو غير الصحية، ترتبط بمزاجهم. وتبين أن الأفراد في الحالة المزاجية الإيجابية اختاروا طعاماً صحياً أكثر لأنهم يفكرون في فوائده الصحية مستقبلاً، في حين أنَّ الأفراد في الحالة المزاجية السلبية ركزوا أكثر على التذوق الفوري والتجربة الحسية".