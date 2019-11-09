تحذيرات ينبهك بها فمك بخصوص صحتك

السبت 9 نوفمبر 2019

يعمل فمك كمؤشر لصحتك، فهو ينبهك بخصوص مجموعة من الأمراض، وهو أول ما يشكو ليلفت انتباهك إلى ظرف صحي معين. إليك كيف ينبهك فمك بخصوص حالتك الصحية حسب تقرير موقع "شاين":



يتسبب نقص فيتامين "ب6” في تقرّحات الفم واحمرار اللسان، ويدل ألم اللسان على نقص الحديد أو فقر الدم

من العلامات الأكثر شيوعاً على التهاب اللثة، كما يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة على عدم التوازن الهرموني.

رائحة الفم الكريهة. على الرغم من أن مضادات الاكتئاب ومضادات الهستامين يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة، إلا أن زيادة نمو البكتريا في المعدة تسبب ذلك أيضاً. كما يسبب مرض السكري رائحة كريهة في حالة عدم انضباط مستوى السكر بالدم.

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اللسان الأحمر والتشققات. يتسبب نقص فيتامين "ب6” في تقرّحات الفم واحمرار اللسان، ويدل ألم اللسان على نقص الحديد أو فقر الدم.

القروح. إذا لم تلتئم قروح الفم خلال أسبوعين وظهرت عليها بقعة بيضاء قد يشير ذلك إلى سرطان الفم. تتطلب هذه الحالة زيارة عاجة للطبيب.

تآكل مينا الأسنان. لا تعتبر الحمضيات والأطعمة السكرية السبب الوحيد لتآكل مينا الأسنان، يمكن أن يسبب ارتداد الحامض المعدي المريئي أضراراً لمينا الأسنان أيضاً.

حساسية الأسنان. إذا كنت تشعر بحساسية عند شرب مشروبات ساخنة أو باردة قد يعني ذلك تسوس الأسنان، ويتطلب الأمر زيارة الطبيب.

بقع الأسنان. تشير بقع الأسنان إلى أمراض اللثة، وقد تتطلب العناية بالأسنان مزيداً من الفلورايد.