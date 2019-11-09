أشياء لابد تغيرها فى شخصيتك قبل ما تبقى أب

السبت 9 نوفمبر 2019

لأن مسئولية الأبوة لا تتوقف فقط على توفير الاستقرار المالى للطفل وتحمل مسئوليته ماديًا، يوصيك متخصص العلاقات النرويجى "كاسى إيمافيدون" فى مقال على موقع "لايف هاك" الأسترالى بضرورة تغيير بعض سماتك الشخصية واكتساب صفات ضرورية لتربية طفل صحيح نفسيًا.



1. يجب أن تصبح أكثر تسامحًا، كى تتمكن من التعامل بتسامح مع طفلك، وتغفر له الأخطاء الصغيرة وغير المقصودة.

2. عليك أن تجيد إدارة وقتك، فقبل وجود الطفل لديك الكثير من الوقت الحر لتفعل ما يروق لك، ولكن عندما يأتى الطفل عليك أن تكون أكثر تنظيمًا فى الوقت وتديره بشكل أفضل لتتأكد من التواجد فى حياة طفلك.

3. عليك أن تكون أكثر إنتاجية، فالأبوة أو الأمومة هى وظيفة بدوام كامل، ويجب أن تعرف كيف تحقق الاستفادة القصوى من كل ما لديك لتقدم لأطفالك الاحتياجات المالية اللازمة والمعنوية كذلك.

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4. تعلم كيف تكون داعمًا للآخرين، لتتمكن من أن تكون سندًا لطفلك وتقدم له المساعدة وتساعد فى تربيته.

5. يجب أن تكون قادرًا على إدارة العواطف، فإذا كنت تواجه مشاكل مع التحكم فى غضبك أو قلقك أو الاكتئاب من المهم أن تبدأ فى العمل على هذه الأمور قبل أن يكون لديك أطفال.

6. يجب أن تتحمل المسئولية فى كل حياتك، وفى علاقتك الأسرية بشكل خاص فلا تلقى العبء على الأم فى جوانب التربية الروحية والعاطفية، وتهتم فقط بالجانب المالى بل من المهم أن تشاركها هذه المسئولية.

7. يجب أن تعتنى بصحتك كى تكون موجودًا دائمًا بصحة جيدة إلى جوار طفلك وتتمكن من مساندته وتربيته.

8. عليك أن تكون متسقًا مع ذاتك ومتصالحًا معها وراضٍ عن نفسك ومستقر فى حياتك، فهذه الأشياء هى ما تضمن أن يكون أطفالك سعداء.