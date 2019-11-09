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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: لون عينيك يحدد امكانية إدمانك على الكحول! والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
تحدث باحثون أميركيون من جامعة فيرمونت Vermont في دراسة نشرت في المجلّة العلمية American Journal of Medical Genetics عن رابط بين اللون الفاتح للقزحية والتعرّض لمشكلات الكحول.
وبحسب نتائج هذه الدراسة، إنّ الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات الإدمان على الكحول، هم أولئك الذين لديهم ألوان عيون فاتحة: أزرق، أخضر، رمادي.
للتوصّل إلى هذه النتيجة، حللّ الباحثون المواصفات الجينية لـ 1263 أميركياً من أصل أوروبي. وقد جُمعت البيانات التي درست في الماضي لدى المرضى الذين يعانون مشكلات ذات صلة بالكحول.
وقد تبيّن أنّ ذوي العيون الفاتحة اللون معرّضون لمشكلات تتعلق بالإدمان على الكحول مقارنة بأصحاب العيون الداكنة اللون. وتخص هذه النتائج خصوصاً أصحاب العيون الزرقاء.
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