خبراء يُطلقون تحذيرًا خطيرًا من استخدام الأدوات البلاتسيكية في طهي الطعام

أطلق خبراء الصحة والعلماء تحذيرا خطيرا، من استخدام الأدوات البلاستيكية في طهي الطعام أو حفظه، لأنها تنقل مواد سامة وقاتلة إلى جسم الإنسان، ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تحذيرا من أن طهي الطعام الساخن، باستخدام ملاعق الطهي أو السكاكين البلاستيكية، وكذلك حفظها في أوان بلاستيكية، ينقل مواد سامة وقاتلة إلى الطعام، التي تنتقل بدورها إلى جسم الإنسان.

وأوضحت دراسة حديثة، أن ملاعق الطهي والسكاكين وبعض الأواني البلاستيكية، تحتوي على مادة "أوليغوميرز"، التي تتسرب بدورها إلى الطعام، عند ارتفاع درجة حرارة الأدوات إلى 70 درجة مئوية تقريبا.

وأشارت الدراسات إلى أن تلك المادة الكيميائية السامة، تتسبب بصورة مباشرة بالإصابة بأمراض الكبد والغدة الدرقية، وارتفاع نسب الكوليسترول في الدم والإصابة بالجلطات القلبية، كما أن العلماء ربطوا بينها وبين أعراض خطيرة أخرى مثل تكون الأورام السرطانية أو الإصابة بالعقم.

واكتشفت الدراسات التي أجريت على فئران التجارب أن تلك المادة زادت من نسب الإصابة بأورام سرطانية في الكبد والبنكرياس، وتقليل خصوبة تلك الفئران.

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من جانبها، قالت هيئة مراقبة سلامة الأغذية، والمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر، إن تلك الأدوات ينبغي أن يحظر تماما استخدامها، لأنها عبارة عن سموم قاتلة تتسرب إلى وجباتنا اليومية.

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ونصحت الهيئة، بقراءة الورقة الخاصة بالمواد المصنع منها الأدوات البلاستيكية، لأن بعض الأواني مصنعة من مواد كيميائية مخصصة لتحمل درجات حرارة عالية من دون تسرب أي مواد منها.

كما نصحت الهيئة الألمانية الناس بـ"ضرورة إبقاء الطعام الساخن، بعيدا عن الاتصال المباشر بالأدوات البلاستيكية التي يمكن أن تسرب تلك المواد، حتى يبرد بصورة كافية ثم نقله إلى تلك الأوان".

وأخيرا طالبت أي شخص بعدم شراء أية أدوات بلاستيكية غير مدون عليها المقدار من المواد الكيميائية التي يحتويها المنتج، وإمكانية تحمله لدرجات الحرارة المرتفعة من عدمها.

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