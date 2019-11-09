باحثون:الجريب فروت يحميك من أمراض القلب

السبت 9 نوفمبر 2019

كوب يومي من عصير الجريب فروت يبقي الأوعية الدموية صحيَّة، ويقي من أمراض القلب. كما أنَّ شرب نصف لتر في اليوم كافٍ لتحسين الدورة الدموية، هذه النتيجة توصلت إليها دراسة جديدة نشرت في مجلة Clinical Nutrition الأميركية، أشارت إلى أنَّ الاستهلاك المنتظم لعصير الجريب فروت يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في درء أمراض القلب، القاتل الأكبر في بريطانيا حيث يموت نحو 73 ألف شخص سنوياً في بريطانيا جراء الأمراض المرتبطة بالقلب.



ووجد الباحثون في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية في كليرمون فيران- فرنسا، أنَّ مادة كيميائية تدعى flavanones موجودة في الفواكه الحمضية هي المسؤولة عن فوائد هذه الفاكهة. كما أنَّ اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة معروف منذ وقت طويل أن له تأثير وقائي على الصحة. ولكن البحوث المرتبطة بالحمضيات كالجريب فروت على وجه التحديد لم تكن كثيرة.

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وقام الباحثون بإجراء اختبار على 48 امرأة يتمتعن بصحة جيدة تتراوح أعمارهنَّ بين 50 و65، التي تعتبر من أعلى الفئات المعرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب. وطلب من المجموعة الأولى شرب 340 ملغ من عصير الجريب فروت يحوي على مادة الـ flavanones، أما المجموعة الثانية فطلب منها شرب مشروب مماثل لا يحوي على مادة الـ flavanones. بعد مرور ستة أشهر على الاستهلاك المنتظم لعصير الجريب فروت الذي يحتوي على مادة الـ flavanones، برز تحسّن كبير في صحة الأوعية الدموية لمجموعة الفئة الأولى. في حين لم يبرز تغيير لدى من شربوا الجريب فروت الخالي من مادة الـflavanones .

إلى ذلك، قام الباحثون بدراسة تدفق الدم، ومدى مرونة الشرايين. فكلما كانت الشرايين مرنة، كلما تدفق الدم بحرية أكثر إلى القلب. في تقرير حول النتائج التي توصلوا إليها قال الباحثون إنَّ " استهلاك عصير الجريب فروت بشكل منتظم قبل مرحلة منتصف العمر صحي خصوصاً للنساء بعد سن اليأس، ومفيد لتصلب الشرايين".

هذه الدراسة التي تم تمويل جزء منها عن طريق منحة من إدارة ولاية فلوريدا للحمضيات، على الرغم من تأكيدها على أهمية الجريب فروت، حذرت المرضى الذين يعانون من أمراض القلب من تداخله مع الدواء، إذ إنَّ تناول الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع مستوى الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم بعد شرب كوب واحد فقط من العصير يمكن أن يعرِّض المرضى لآثار جانبية.