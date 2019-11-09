تعرف على الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

السبت 9 نوفمبر 2019

بعض الأطعمة التي يتناولها الصائم في رمضان تسبّب له انتفاخاً في المعدة، لأنها تدخل تلقائياً ضمن نظامه الغذائي، من دون أن يدرك حجم تأثيرها. ومن ضمن هذه الأطعمة، تتوقف الطبيبة في الصحّة العامة واختصاصية التغذية الدكتورة ميرنا الفتى عند:



- الحبوب: تسبّب الحبوب على أنواعها، الانتفاخ لأنها تحتوي الكثير من الألياف التي تتخمّر في المعدة. للتخفيف من تأثيرها، من الأفضل غسل الحبوب جيّداً. أضف إلى ذلك أهميّة التخلّص من الماء التي تُسلق فيها، فضلاً عن سلقها نصف "سلقة" فقط قبل طهوها. تُشدّد الفتى على ضرورة رمي ماء السلق، وإضافة ماء جديدة مع البهارات لتفادي الانتفاخ.

- الخضر: من يعاني مشاكل في القولون (IBS)، لا يمكنه تناول الخضر النيئة. لذا من الأفضل سلقها. وتشير الفتى في هذا الإطار إلى أنّ نوع الألياف الموجود في الخضر مختلف عن ذاك الذي نجده في الحبوب. لا يتأثّر كل الناس بها، لأنّها تحتوي الالياف التي قد يمتصها الماء بسرعة. بعض أنواع الخضر تحتوي الألياف أكثر من غيرها كالملفوف والفجل، وهي من أكثر الانواع التي تسبّب انتفاخ المعدة. أمّا أقلّ الخضر تأثيراً فهي الخيار والبندورة، وخصوصاً إذا تناولناها بعد تقشيرها.

- تحتوي الفاكهة على السكّر، مما يجعلها مسبّبة للنفخة لأنّها تؤخر عملية الهضم، ويؤدي ذلك بالتالي إلى تخمّرها في المعدة.

Advertisements

ولمحاربة الانتفاخ، ثمّة خطوات بسيطة تقترحها الفتى، مثل:

- المشي: إحرص على المشي قليلاً بعد الإفطار.

- الامتناع عن تناول وجبة كاملة دفعة واحدة. حاول تقسيم وجباتك.

- الامتناع عن تناول الحلويات مباشرة بعد الطعام.

- قد يسبّب اللبن الانتفاخ لمن لا يتمكّن جسمه عادةً من هضم "اللاكتوز". إنّما هو أيضاً قد يكون عاملاً لإزالة الانتفاخ لمن يستطيع هضمه سريعاً، ذلك أنه (أيّ اللبن) يضبط في هذه الحالة عمل البكتيريا الموجودة داخل القولون. ومن الأطعمة التي تحارب الانتفاخ أيضاً البهارات والكمّون.