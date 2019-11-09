هل حالة القلب في الصغر تؤثر على صحة المخ في الكبر؟

السبت 9 نوفمبر 2019

قال باحثون إن الأشخاص الذين يحافظون على قلوبهم بحالة جيدة في الشباب، يكونون أقل عرضة للإصابة بالزهايمر مع التقدم في العمر.



واكتشف الباحثون أن الذين يتمتعون بالمعدلات الصحية للضغط والسكر والكوليسترول في العشرينات من عمرهم، سيعمل مخهم بشكل أفضل بعد مرور 25 عاما.

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وفي المقابل، في حال وجود مؤشرات على تدهور حالة القلب في الشباب، فمن المرجح عدم تسجيل أصحاب هذه المؤشرات نتائج عالية في اختبارات القدرات الذهنية في متوسط العمر.

وقال البروفيسور كريستين يافي من جامعة كاليفورنيا-سان فرانسيسكو: "من المدهش أن زيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية في الشباب تؤثر على صحة المخ في وقت لاحق من الحياة".

وشملت الدراسة 3330 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما جرى فحص ضغطهم ونسبة السكر والكوليسترول كل عدة أعوام.

كما قام الباحثون بتحليل حالة القلب والأوعية الدموية لكل منهم على مدى 25 عاما. ويذكر أن 800 ألف من سكان بريطانيا يعانون من الضعف العقلي، وقد يرتفع عددهم إلى مليون بحلول عام 2021.