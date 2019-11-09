أطعمة عليك ألاتعيدي تسخينها أبدا

السبت 9 نوفمبر 2019

لا شك أنك كغيرك من السيدات تعيدين تسخين الأطعمة التي تبقى ليتناولها أولادك وجميع أفراد الأسرة ولكن المشكلة أن هناك أطعمة لا يجب تسخينها أبداً .



بعض هذه الأطعمة ليست خطرة بحيث تهدد الحياة ولكنها عند التسخين تفقد قيمتها الغذائية. وبعضها قد يشكل خطراً على الصحة.

1- الدجاج

إن تناول الدجاج بعد يوم أو أكثر من طهوه خطر جداً. فتركيبة البروتينات ستتغير وغالباً ما قد تسبب مشاكل هضمية. والواقع أن الدجاج يحتوي على البروتينات أكثر من اللحم الأحمر. يفضل تناول الدجاج بارداً ولكن إذا وجدت أن هناك حاجة إلى إعادة تسخينه، تأكدي أنه تعرض للنار لفترة طويلة على حرارة منخفضة.

2- البطاطا

البطاطا جيدة للصحة لأنها غنية بالمغذيات والعناصر الغذائية. ولكنها تفقد عناصرها الغذائية اذا تركت بعد الطهي لا بل قد تصبح سامة لجسمك.

3- الفطر

لا بد أنك سمعت بعض الشائعات عن الفطر عبر السنين. ولكن الكثيرين يعرفون أنه طعام لا ينبغي تسخينه.إذا اضطررت إلى أكله في اليوم التالي على طهوه فتأكدي من أكله بارداً . فتركيبته البروتينية تتغير بعد الطهو وقد تسبب مشاكل صحية من بينها المشاكل الهضمية.

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4- الشمندر

يحتوي هذا الصنف من الأطعمة على النيترات الذي هو جيد لصحتك. ولكن هذا النوع من الخضار يفقد فوائده عندما يعاد تسخينه.

5- السبانخ

إن إعادة تسخين السبانخ خطر جدا. إذ يحتوي على نسبة عالية من النيترات ولكن عندما يعاد تسخينه يتحول النيترات إلى نيتريت وهذه مادة مسرطنة.

6- البيض

إنه من الأطعمة الخطرة عندما تسخن لأنها تصبح سامة حينما تتعرض للحرارة ثانية.

7- الكرفس

يستعمل الكرفس غالباً للشوربات ولا أحد يشكو منها . ولكن إن كنت لا تجيدين تسخين الحساء فحاولي ألا تضيفيه إلى الحساء.