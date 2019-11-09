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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق فعالة ومضمونة للقضاء على دوالي الساقين والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
الدوالي هي عبارة عن شعيرات دموية ذات حجم صغير تظهر أسفل الجلد و تأتي كخطوط حمراء رفيعة أو خطوط زرقاء أو بنفسجية متعرجة و هي من أكثر المشكلات المزعجة بالنسبة للنساء فقد لا تشكل خطراً صحياً كبيراً لكنها تجعل شكل الساقين سيئاً.
ولعلاج هذه المشكلة تقدم لكِ مجلة حياتكِ الطرق التالية للقضاء على دوالي الساقين سريعاً.
- إحرصي على ممارسة التمرينات الرياضية لأنها تجعل دورتكِ الدموية أفضل و قومي من خلالها بممارسة التمرينات التي تحركين فيها رجليكِ مثل المشي و الركض و الجري و بدلاً من أن تظلي واقفة أو جالسة بشكل متواصل تحركي فهذا من شأنة ان يجعل الدورة الدموية تنشط في ساقيكِ.
- أحرصي على إستخدام الجوارب الضاغطة فهي من أفضل الحلول التي ينصح بها لعلاج الدوالي في الساقين و يمكنكِ شراؤها من أية صيدلية.
- أحرصي على تدليكِ ساقيكِ بين الوقت و الآخر.
- أحرصي على إدخال الأغذية المحتوية على مضادات الأكسدة في نظامكِ الغذائي لأنها تقوم بتقوية الأوردة فيهما مما يمنع حدوث التورم و تمدد الأوعية الدموية و أهم الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة الشيكولاتة و البرقوق المجفف و الثوم و الزبيب و التوت الأسود و توت العليق و الكرنب و الفراولة و السبانخ و التوت الأحمر و البرقوق و البروكلي و البرتقال و العنب الأحمر و الفلفل الأحمر الحلو و الكرز و البصل و الذرة و الباذنجان.
- إحرصي على ممارسة التمرينات الرياضية التي تقوي عضلات ساقيكِ و أهم هذه التمرينات هي السباحة و المشي السريع و قيادة الدراجة و تمارين التمدد.
- إحرصي على عدم ممارسة التمرينات الرياضية التي تتسبب في إصابة ساقيكِ بالضرر و هي كرة القدم و التنس و الإسكواش و الكاراتية و رفع الأثقال و الملاكمة و الجودو و الجري و التايكوندو و التزلج.
- إحرصي على مسح أماكن ظهور الدوالي بقطعة من القماش المبللة بخل التفاح ثم لفيها و أتركيها لمدة عشرين دقيقة.
- إحرصي على تناول الأطعمة الحريفة بكثرة و التي تحتوي على التوابل مثل المنكهات المختلفة لأنها تقوم بمساعدة الجسم في تفتيت مادة الفيبرين المترسبة على جدران أوردة الساقين.
- إحرصي على عدم الجلوس بساقين متقاطعتين أو وضع رجل على الأخرى لمدة طويلة لأن ذلك يتسبب في إعاقة الدورة الدموية فيهما.
- إحرصي على عدم الإكثار من تناول الملح لأنه أحد الأسباب الرئيسية في ظهور الدوالي في الساقين.
- إحرصي على عدم التدخين نهائياً لأن المدخنين هم أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بالدوالي في الساقين.
- إحرصي على عدم ارتداء الأخذية ذات الكعوب العالية لأنها تضغط بشدة على أوردة الساقين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.