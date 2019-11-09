طرق فعالة ومضمونة للقضاء على دوالي الساقين

السبت 9 نوفمبر 2019

الدوالي هي عبارة عن شعيرات دموية ذات حجم صغير تظهر أسفل الجلد و تأتي كخطوط حمراء رفيعة أو خطوط زرقاء أو بنفسجية متعرجة و هي من أكثر المشكلات المزعجة بالنسبة للنساء فقد لا تشكل خطراً صحياً كبيراً لكنها تجعل شكل الساقين سيئاً.



ولعلاج هذه المشكلة تقدم لكِ مجلة حياتكِ الطرق التالية للقضاء على دوالي الساقين سريعاً.

- إحرصي على ممارسة التمرينات الرياضية لأنها تجعل دورتكِ الدموية أفضل و قومي من خلالها بممارسة التمرينات التي تحركين فيها رجليكِ مثل المشي و الركض و الجري و بدلاً من أن تظلي واقفة أو جالسة بشكل متواصل تحركي فهذا من شأنة ان يجعل الدورة الدموية تنشط في ساقيكِ.

- أحرصي على إستخدام الجوارب الضاغطة فهي من أفضل الحلول التي ينصح بها لعلاج الدوالي في الساقين و يمكنكِ شراؤها من أية صيدلية.

- أحرصي على تدليكِ ساقيكِ بين الوقت و الآخر.

- أحرصي على إدخال الأغذية المحتوية على مضادات الأكسدة في نظامكِ الغذائي لأنها تقوم بتقوية الأوردة فيهما مما يمنع حدوث التورم و تمدد الأوعية الدموية و أهم الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة الشيكولاتة و البرقوق المجفف و الثوم و الزبيب و التوت الأسود و توت العليق و الكرنب و الفراولة و السبانخ و التوت الأحمر و البرقوق و البروكلي و البرتقال و العنب الأحمر و الفلفل الأحمر الحلو و الكرز و البصل و الذرة و الباذنجان.

- إحرصي على ممارسة التمرينات الرياضية التي تقوي عضلات ساقيكِ و أهم هذه التمرينات هي السباحة و المشي السريع و قيادة الدراجة و تمارين التمدد.

Advertisements

- إحرصي على عدم ممارسة التمرينات الرياضية التي تتسبب في إصابة ساقيكِ بالضرر و هي كرة القدم و التنس و الإسكواش و الكاراتية و رفع الأثقال و الملاكمة و الجودو و الجري و التايكوندو و التزلج.

- إحرصي على مسح أماكن ظهور الدوالي بقطعة من القماش المبللة بخل التفاح ثم لفيها و أتركيها لمدة عشرين دقيقة.

- إحرصي على تناول الأطعمة الحريفة بكثرة و التي تحتوي على التوابل مثل المنكهات المختلفة لأنها تقوم بمساعدة الجسم في تفتيت مادة الفيبرين المترسبة على جدران أوردة الساقين.

- إحرصي على عدم الجلوس بساقين متقاطعتين أو وضع رجل على الأخرى لمدة طويلة لأن ذلك يتسبب في إعاقة الدورة الدموية فيهما.

- إحرصي على عدم الإكثار من تناول الملح لأنه أحد الأسباب الرئيسية في ظهور الدوالي في الساقين.

- إحرصي على عدم التدخين نهائياً لأن المدخنين هم أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بالدوالي في الساقين.

- إحرصي على عدم ارتداء الأخذية ذات الكعوب العالية لأنها تضغط بشدة على أوردة الساقين.