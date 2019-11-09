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شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى تأثير الإجهاد على النساء؟ والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
إنّ النساء اللواتي يعانين من إجهاد ما بعد الصدمة معرّضات لخطر الإصابة بالجلطة الدماغية أو النوبة القلبية بحسب دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كولومبيا ونشرت في المجلّة العلمية Circulation.
أجريت الدراسة على 50000 مشترك على مدى 20 سنة من أجل تفقّد الرابط بين التعرّض للصدمات والإجهاد ما بعد الصدمة وظهور أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء. ويعتبر إجهاد ما بعد الصدمة اضطراب يصيب الذكور خصوصاً لأنه غالباً ما يرتبط بالقتال في المناطق التي تشهد حروباً. إلاّ أنّ الباحثين يعتقدون أنّ إجهاد ما بعد الصدمة يصيب النساء أكثر من الرجال بمرّتين، ويحصل ذلك عادة بعد مجموعة من الصدمات كالاعتداء الجسدي، الاغتصاب، أو مصيبة ما.
تظهر عوارض عدة منها الأرق، التعب، اضطرابات الذاكرة أو التركيز، الكوابيس وغيرها. إنّ إجهاد ما بعد الصدمة يعتبر مشكلة نفسية، إنّما أثبتت نتائج الدراسة أنه يؤثر كذلك في الصحة الجسدية وخصوصاً صحة القلب.
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