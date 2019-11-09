دراسة جديدة لمحاربة قصر النظر!

السبت 9 نوفمبر 2019

بيّنت دراسة نشرت في المجلّة العلمية Ophthalmology أن على الأولاد الذين يعانون قصر النظر وضع عدساتهم اللاصقة في الليل لمحاربة هذا المرض، وتعرف هذه الوسيلة بالـOrthokeratology.



إنّ الـ Orthokeratology وسيلة طبيّة تهدف إلى معالجة قصر النظر، وذلك عبر وضع العدسات اللاصقة في الليل لتحسين قصر النظر في النهار. وتنفع هذه التقنية مَن يعاني درجات قليلة من قصر النظر.

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إن وضع العدسات اللينة الاتصال في الليل يعيد تشكيل العينين لمنع قصر النظر وتفادياً للنظارات. يبدو أن هذه التقنية فعالة لدى الأطفال.

عمد الباحثون من كلية الفنون التطبيقية في هونغ كونغ إلى متابعة حال 300 طفل، وقد طلبوا منهم وضع عدسات لاصقة من نوع iGo Optique. وقد أظهرت النتائج أنّ قصر النظر قد انخفض لدى الاطفال من دون أن يؤدي ذلك إلى أيّ نوع من العوارض الجانبية المؤثرة على نظرهم. لقد ساهمت هذه العضلات في تسطيح قرنية العين لديهم، إلاّ أنّ هذا التشوّه الطفيف يسمح لهم باستعادة بصر كامل عند الاستيقاظ خلال يوم أو يومين. لقد ساهمت هذه التقنية، إذاً، في إبطاء تطوّر مرض قصر النظر لدى الأطفال.