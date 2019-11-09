نسف الدهون في اسبوعين برجيم البيض والبرتقال

يحتاج بعض الاشخاص الى نسف الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة لديهم لأسباب مختلفة. ومن تلك الاسباب مثلاً عدم ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الغني بالدهون والسكريات. وهذا قد يسبب الاصابة ببعض الامراض الخطرة وخصوصاً تلك المرتبطة بالقلب والاوعية الدموية. ولمنع هذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم. كذلك من المفيد الاستعانة ببعض الحميات التي يمكن ان تسرع عملية نسف الدهون مثل رجيم البيض والبرتقال الذي يمكن تطبيقه خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً.

حرق الدهون برجيم البيض والبرتقال



ينعكس النظام الغذائي الصحي والحياتي عادة على الوزن ويسبب زيادته والمعاناة احياناً من السمنة المفرطة. وتظهر الحاجة في هذه الحالة الى حرق الدهون. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتباع رجيم البيض والبرتقال لمدة 15 يوماً، علماً ان هذا يساعد على تخسيس ما يصل الى 5 كيلوغرامات.

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كيفية تطبيق رجيم البيض والبرتقال



من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة في مدة غير طويلة من المفيد اتباع هذه الحمية. وهذا مثال على برنامج يمكن اعتماده.

الاثنين



الفطور. حبة برتقال، قطعتا بسكويت خاليتان من السكر، مشروب ساخن من دون سكر.

الغداء. حبة برتقال، عجة بيض بالاعشاب والجبنة البيضاء، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. بيض مخفوق ومطهو مع الطماطم طبق سلطة خيار مع صلصة الليمون.

الثلاثاء



الفطور. حبة برتقال، سندويتش مع خبز بالقمح الكامل، حبة أفوكادو، مشروب ساخن من دون سكر.

الغداء. قطعة دجاج مشوية في الفرن، طبق سلطة جزر.

العشاء: عجة بيض بالفطر مع طبق من الارز البني.

الاربعاء



الفطور. حبة برتقال، كوب من اللبن الزبادي بالتوت.

الغداء. طبق سمك مشوي مع البروكولي.

العشاء. بيض مخفوق ومطهو مع أعشاب يتم اختيارها حسب الرغبة.

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الخميس



الفطور. كوب من عصير البرتقال الطبيعي، كوب من اللبن الزبادي مع القليل من اللوز النيئ الخالي من الملح.

الغداء. حبة برتقال، معكرونة مصنوعة من الحبوب الكاملة مع الطماطم.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، طبق ارز بني.

الجمعة



الفطور. طبق سلطة مع البرتقال والقرفة، كوب لبن زبادي طبيعي مع الموز.

الغداء. عجة بيض بالثوم والاعشاب وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. طبق ارز بني مع اللوبياء المطهوة على البخار.

لكن لا ينصح باعتماد هذه الحمية المنحفة لأكثر من اسبوعين ولأكثر من مرتين سنوياً. كذلك من الضروري دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي قبل بالقيام بذلك منعاً لحدوث اي اعراض جانبية ضارة.

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فوائد حمية البيض والبرتقال

البرتقال

يساعد البرتقال على حرق الدهون لأنه مصدر مهم للالياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتمنع تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. كما انه يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C ويساعد تناوله على الحد من تأثير هرمون الكورتيزول الذي يحفز عملية تخزين الدهون. وهو غني ايضاً بمضادات الاكسدة التي تحارب الشوارد الحرة الضارة. ويمكن الاستعانة به من اجل تسهيل عملية الهضم.

البيض

يعتبر البيض من المأكولات التي تساعد على نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة مثل البطن والأرداف. وهو يساهم في الحد من الرغبة في تناول الطعام لأنه غني بالالياف. كما انه مصدر مهم للاحماض الدهنية التي تحمي من الاصابة بأمراض القلب والشرايين اضافة الى احتوائه على الكوليسترول الجيد ما يساهم في التحكم بمستوى الدهون الثلاثية. ولهذا يمكن الاعتماد عليه لحرق الدهون وينصح بتناوله خلال وجبة الفطور بين الحين والآخر.





