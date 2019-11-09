احذر.. المشروبات الغازية لهذا السبب!

السبت 9 نوفمبر 2019

إن التناول المفرط للمشروبات الغازية الحلوة يتسبب في مشاكل عديدة متعلقة بالصحة والوزن الزائد بالنسبة إلى ملايين الناس.



وشدد الباحث داريوش موزافاريان من جامعة بوسطن الأمريكية على ضرورة فرض حظر على تعاطي المشروبات الغازية الحلوة، أو الحد من تناولها، لأنها تعتبر سببا وحيدا لموت الكثير من الناس في مختلف البلدان.

ويتابع موزافاريان وزملاؤه على مدى أعوام تأثير استهلاك مختلف المواد الغذائية على ميل الإنسان إلى الإصابة بمرض السرطان ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية وغيرها من الأمراض المهددة لحياة الإنسان.

وقبل ذلك كان العلماء يدرسون نتائج البحوث العلمية التي كان زملاؤهم في العالم كله يجروها على مدى 30 سنة مضت. وشملت تلك البحوث 611 ألف شخص في 50 بلدا.

وقارن فريق الباحثين برئاسة موزافاريان كثرة تناول المشروبات الغازية مع عدد الوفيات. واتضح أن التعاطي المفرط للمشروبات الغازية يقتل نحو 180 ألف شخص كل سنة بشكل مباشر أو غير مباشر.

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ويعود الكثير من هذه الوفيات إلى مرض السكري من الصنف الثاني والآثار الناتجة عنه. وتعود 45 ألف وفية إلى أمراض القلب والأوعية. أما 6.5 ألف وفية فتعود إلى مرض السرطان.

ويعتبر اليابانيون المسنون أقل تعرضا لذلك، إذ ان نسبة 1% فقط منهم يموتون جراء تعاطي المشروبات الغازية. وربما يعود سبب ذلك إلى شفرتهم الوراثية التي تمنعهم من تعاطي تلك المشروبات.

فيما يموت 30% من أهالي المكسيك في العمر المتوسط من تلك المشروبات. ولم يتأخر عنهم كثيرا سكان الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتدل حسابات العلماء على أن 400 شخص من أصل مليون مكسيكي تجاوز سنهم 18 عاما يموتون كل سنة بسبب تناول المشروبات الغازية.

واقترح موزافاريان طرقا لحل تلك المشكلة، وبينها زيادة إنتاج ومبيعات عصير الفواكه والفواكه نفسها وغيرها من مصادر السكر الأقل ضررا ، ألأمر الذي يمكن أن يخفض حدة المشكلة.