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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الشراب الذي يقضي على دهون البطن؟ والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
لا يمكن لأحد أن ينفي المنافع الصحيّة للمكوّنات الطبيعيّة التي اكتشفها أجدادنا، فحتّى الطبّ الحديث وخصوصاً التجميليّ يستخدمها في تركيباته.
إنّ مزيج الفيتامين C والبوتاسيوم والحديد والفوسفور الموجود في هذا الشراب، مرافق مع الفجل الحارّ (الفجل الأبيض الطويل واسمه في اللغة الانكليزيّة (Horseradish الذي يسرّع عمليّة الأيض ويعزّز نمو البكتيريا الجيّدة في الأمعاء، من شأنه تقليص محيط خصركِ وتخليص جسمكِ من المياه المحتبسة في غضون أيّامٍ فقط.
تحتاجين إلى عصير 4 حبّات من الليمون، ثلاث ملاعق صغيرة من العسل، 125غ من الفجل الحارّ، ملعقتين من القرفة و2 سم من الزنجبيل.
طريقة التحضير: ضعي الزنجبيل والفجل الحارّ في الخلاّط وبعد خلطهما جيّداً أضيفي عصير الليمون وامزجي من جديد.
الآن أضيفي العسل والقرفة واخلطي حتى الحصول على شرابٍ متماسك ومتجانس.
طريقة الاستخدام: احفظي الشراب في الثلاجة في وعاءٍ زجاجيّ مغلق وتناولي ملعقتين صغيرتين منه مرّتين في اليوم، قبل الوجبة الأساسيّة أو قبل ممارسة الرياضة.
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