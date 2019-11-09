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شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار لوضع حد للصداع والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
إن كنت تعاني من نوبات الصداع بشكل مستمر، ولم تنفع معك الأدوية التقليدية، فربما يكون الحل في هذا الابتكار الرقمي الجديد الذي "يخفف هذا النوع من الآلام" حسب الشركة المصنعة.
فقد ابتكرت شركة "سيفالي" Cefaly البلجيكية قوسا بلاستيكيا مزودا ببطاريات تتيح له توليد نبضات كهربائية تسهم في التخفيف من آلام الصداع أو ما يعرف أيضا بـ"الشقيقة".
ويرسل الجهاز نبضاته الكهربائية إلى العصب الثلاثي التوائم، وهو العصب الخامس من الأعصاب القحفية.
هذه الأعصاب هي المسؤولة عن إرسال الإحساس بالألم إلى الدماغ، ويعمل الجهاز، وفقا للشركة المصنعة، بالاعتماد على النبضات الكهربائية بمنع إرسال إشارات الألم وبالتي يساعد في التخلص منه.
وحسب دراسة نشرتها شركة "سيفالي" فإن 71 بالمائة ممن اعتمدوا على هذا الجهاز تخلصوا بنسبة كبيرة من آلام الصداع.
وقد حصل هذا الجهاز على موافقة الهيئة الأميركية للأغذية والأدوية FDA، ليعتمد في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا.
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