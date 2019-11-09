اعرف الفرق بين التهاب السحايا ومرض المكورات السحائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالتهاب السحايا لا تعني دائمًا أن المريض مصاب بمرض المكورات السحائية، ووجود مرض المكورات السحائية لا يعني بالضرورة أنه مصاب التهاب السحايا، فهناك فرق بين المرضين، مرض المكورات السحائية هو أي مرض يسببه نوع من البكتيريا تسمى النيسرية السحائية ، وهذه الأمراض خطيرة وتشمل التهاب السحايا والتهابات مجرى الدم.
تنتشر هذه البكتيريا من خلال تبادل إفرازات الجهاز التنفسي والحلق مثل البصق ، ويعالج الأطباء مرض المكورات السحائية بالمضادات الحيوية ، لكن العناية الطبية السريعة مهمة للغاية.
يمكن أن تظهر أعراض مرض المكورات السحائية في البداية كمرض يشبه الانفلونزا وتتفاقم بسرعة، أكثر أنواع العدوى بالمكورات السحائية شيوعًا هي التهاب السحايا وتسمم الدم. كلا هذين النوعين من الإصابات خطير للغاية ويمكنهما أن يكونا مميتين في غضون ساعات، يسمي الأطباء التهاب السحايا الناجم عن بكتيريا التهاب السحايا بالمكورات السحائية، عندما يصاب شخص ما بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية ، تصيب البكتيريا بطانة الدماغ والنخاع الشوكي وتسبب تورمًا.
تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا حمى، صداع الراس، تصلب الرقبة، غالبا ما تكون هناك أعراض إضافية مثل غثيان، قيء، رهاب الضوء (عيون أكثر حساسية للضوء) تغير الحالة العقلية (الارتباك).
يسمي الأطباء تسمم الدم الناجم عن النيسرية السحائية تسمم الدم بالمكورات السحائية عندما يصاب شخص ما بتسمم المكورات السحائية ، تدخل البكتيريا في مجرى الدم وتتكاثر ، مما يؤدي إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية، هذا يسبب نزيف في الجلد والأعضاء.
قد تشمل الأعراض حمى وقشعريرة، التعب ، قيء، اليدين والقدمين الباردة، آلام أو ألم شديد في العضلات أو المفاصل أو الصدر أو البطن ، تنفس سريع، إسهال.
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