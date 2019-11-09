"الشارقة للكتاب" يُحلق بـ1502 مبدع إلى جينيس العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب حفل توقيع جماعي ضم 1502 كاتب وكاتبة، ليدخل المعرض موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من أوسع الأبواب.

وعلى امتداد مساحة المعرض توزع كتّاب وكاتبات من مختلف الجنسيات والثقافات، ليعيشوا لحظات فريدة بتوقيع إصداراتهم لقرائهم ومتابعيهم.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قال الكاتب الصحفي السوري الكردي حسين جمو إن أي كاتب سيشعر بالفخر لإطلاق مؤلفاته من منصة عالمية مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، بوصفه من أهم وأبرز المعارض على مستوى العالم.

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وأضاف أنه وقّع كتابه الأول "التكايا المسلحة.. التاريخ السياسي للنقشبندية الكردية"، آملاً أن ينال إعجاب ورضا قرائه.

بدورها، أشارت الكاتبة الإماراتية لطيفة الجسمي إلى أنها أصدرت كتابها الثاني من معرض الشارقة الدولي للكتاب، معربة عن سعادتها لكونها جزءاً من حفل التوقيع الجماعي الذي شهده المعرض ودخل من خلاله موسوعة جينيس القياسية.

ويعقد المعرض فعاليات نسخته الـ38 تحت شعار "افتح كتابا تفتح أذهانا" بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة حول العالم، كما حلّت المكسيك ضيف الشرف.